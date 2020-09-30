Интересные факты о полнолунии: что такое "голубая луна", "суперлуние" и другие

Момент полнолуния обычно наступает в 15-й лунный день, в самой середине лунного месяца, но к этому дню можно прибавить еще и день перед ним и день после него. В итоге полнолуние имеет влияние в течение трех дней, когда можно наблюдать полную или почти полную Луну по ночам.