Интересные факты о полнолунии: что такое "голубая луна", "суперлуние" и другие

- Так как полнолуние случается один раз в 29,5 суток, февраль – единственный месяц в году, который может иногда быть лишен полнолуния. Например, интересный момент наблюдался в 2018 году, когда в январе и марте было по два полнолуния, а в феврале – ни одного.
- Если в один месяц случается два полнолуния, второе называют голубая луна. Такое явление имеет место примерно раз в три года.
- Когда во время полнолуния Луна приближается на очень близкое расстояние к Земле, происходит редкий феномен под названием суперлуние. В это время Луна кажется просто огромных размеров.
- Полнолуние часто ассоциируется с временной бессонницей. В прошлом причина была очевидна: люди плохо спали в ночь полнолуния, потому что им мешал спать лунный свет. Сегодня вокруг нас слишком много искусственного света, поэтому мы привыкли к нему и прекрасно спим по ночам даже при включенном ночнике, однако полнолуние все равно может спровоцировать бессонницу.
- Некоторые хирурги знают на собственном опыте, что операции, сделанные в полнолуние, могут сопровождаться различными осложнениями и проблемами. Также значительно повышается риск смерти пациента на операционном столе. Исследования, проведенные в Барселоне, показали серьезную связь между полнолунием и обращением за медицинской помощью из-за желудочно-кишечного кровотечения.
- Собаки во время полнолуния часто сильно лают или воют на Луну, а также становятся более агрессивными. Исследование, проведенное медицинским центром Брэдфорда, подтвердило, что в ночи полнолуния пациенты обращаются за медицинской помощью с укусами собак вдвое чаще, чем в другие дни.
- Полная Луна – самый яркий объект ночного неба. Ее видимая величина равна -2,74, когда как видимая звездная величина Солнца – -26,74.
- Дикие животные по-разному ведут себя во время полнолуния. Например, львы обычно охотятся по ночам, но после полнолуния начинают охотиться днем.
- Полнолуние часто ассоциируется со странными, потусторонними вещами. Люди больше внимания уделяют всему необычному, зная о феномене полной Луны. В другие дни месяца странности также могут произойти, однако их уже никто не связывает с полнолунием.
- Когда Луна полная, легко разглядеть на ее поверхности более темные и светлые зоны, которые издалека чем-то напоминают лицо и другие вещи.
- На Шри-Ланке полная Луна считается священной. По легенде рождение, просветление и уход в нирвану Будды произошли именно в полнолуние. В ночь полнолуния закрыты все магазины, в ресторанах не подают алкогольные напитки, перед полнолунием не проводится никаких соревнований, запрещены охота и рыбалка.
- Первая высадка на Луне не имела место в полнолуние, как можно часто услышать. Это произошло во время растущей Луны – 21 июля 1969 года, примерно за неделю до полнолуния.
Источник: infoniac