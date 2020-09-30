Умирала долго и мучительно: За что убил 2-летнюю Ксюшу отчим

Девочка была зверски избита за то, что испачкала лицо, когда ела йогурт. Изверг признан меняемым, но у него нашли психическое расстройство, которое приводит к неоправданной агрессии.

Стало известно, за что отчим убил 2-летнюю Ксюшу в Тольятти

Страшная трагедия произошла 9 июля прошлого года. На бульваре Курчатова в жилом доме нашли тело 2-летнего ребенка. Девочке нанесли не менее 20 травм по разным частям тела, девочка умирала долго и мучительно. Вину на себя взял отчим Антон Проскурин, он был с ней один на один в ту ночь. Следствие предъявило ему обвинение в истязании, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью.

Мать девочки Зинаида Проскурина получила статус потерпевшей, но позже выяснилось, что она на самом деле сдавала дочь в приют на полгода, а потом вышла замуж за Проскурина, где ребенка постоянно избивали.

Как выяснило следствие, с октября 2018 по июнь 2019 женщина постоянно избивала свою дочь, пользуясь ее беспомощным состоянием.

Вчера, 29 сентября 2020 года, прошло очередное заседание по этому делу. Следователи выяснили, что Проскурин быстр взялся за воспитание падчерицы — сначала просто шлепал по попе, потом начал бить по лицу, пинать и наносить другие травмы.

В тот страшный день отчим пил пиво, а маленькая Ксюша ела йогурт. В итоге, она вся перемазалась, да еще и описалась. Проскурин начал ее вытирать, потом разозлился. Начал кричать, девочка заплакала. Он начал ее избивать. После удара по лицу у девочки пошла кровь. Он не помнит точно, куда он ее бил — был пьян. Возможно, душил ее, бил по голове и рукам. Позже на теле девочки нашли больше 20 ударов. Девочка умирала долго и мучительно.

Эксперты признали отчима вменяемым, но нашли у него психическое расстройство, которое приводит к неоправданной агрессии. Которая усугубляется алкоголем, передает togliatti24.ru. В любом случае, отчиму-убийце грозит до 20 лет тюрьмы.