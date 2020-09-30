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Пенсии "заморозят" еще на год. Проект бюджета ПФР внесли в Госдуму

19:30 30.09.2020 Фото: pixabay.com
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Правительство предложило еще продлить мораторий на накопительную часть пенсии до 2023 года. Это позволит сэкономить 669,3 млрд рублей.

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В правительстве неоднократно заявляли, что мораторий не уменьшает объем пенсионных прав граждан
Сюжет: Пенсионная реформа
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Пенсии "заморозят" еще на год. Проект бюджета ПФР внесли в ГосдумуКому положена вторая пенсия, срочно узнайтеЕщё 201 новостей

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии будет в очередной раз продлен еще на год – до 2023 года.

Мораторий, который также называют "заморозкой", действует с 2014 года и ежегодно продляется: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть, без формирования пенсионных накоплений. Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда – без "заморозки" для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета. Сейчас "заморозка" действует до 2022 года.

Согласно материалам к внесенному в среду законопроекту, продление моратория позволит сэкономить в 2023 году, по предварительной оценке, 669,3 млрд рублей – на эту сумму уменьшится объем трансферта Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование.

В правительстве неоднократно заявляли, что мораторий не уменьшает объем пенсионных прав граждан.

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