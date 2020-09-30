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Дело об убийстве супруги главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой передали в региональный главк СКР

19:41 30.09.2020
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В день похорон трагически погибшей, 30 сентября, убийц еще не установили и не задержали. Следственный отдел продолжает расследовать дерзкое и жестокое преступление.

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С момент проникновения убийц и грабителей Людмила Кайгородова в доме была одна

Расследованием убийства супруги главврача Искитимской горбольницы Людмилы Кайгородовой с 30 сентября занимается особый отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Новосибирской области.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель следственного отдела СК по Искитимскому району Борис Монаенков, накануне он передал материалы уголовного дела в региональный главк.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 29 сентября глава СКР Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование дерзкого и резонансного преступления, совершенного в частном доме в Искитиме в ночь на 27 сентября.

- Расследование продолжается. Как только подозреваемые будут установлены и задержаны, мы обязательно сообщим об этом средствам массовой информации, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» среду старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Напомним, что сегодня, 30 сентября, трагически погибшую от рук неизвестных грабителей Людмилу Кайгородову похоронили в Искитиме. Проститься с ней пришли сотни людей.

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