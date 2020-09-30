Переименовать Россию хотят "Слуги народа" Зеленского

"Каждая нация сама решает, как называть соседей", — заявил Никита Потураев. Он привел в пример названия Германии в разных языках — русском, французском и украинском.

В партии Зеленского захотели переименовать Россию

Украина должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев в эфире телеканала "Украина 24".

"Каждая нация сама решает, как называть соседей", — заявил парламентарий.

Он привел в пример названия Германии в разных языках — русском, французском и украинском.

"Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – "Германия", а мы – "Нимеччина". И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?" — спросил Потураев.

Ведущая сочла предложение депутата унизительным, чем возмутила его.

"Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство или Московия <…> и не обижались", — заявил Потураев, ссылаясь на "документы". Он не уточнил, что даст Украине его инициатива.

В действительности в отношении России не употреблялось название "Московское царство". С конца XV века и до середины XVI использовалось название "Русское государство". Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением Россия.

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