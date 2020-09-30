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Переименовать Россию хотят "Слуги народа" Зеленского

19:56 30.09.2020 Фото: Википедии
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"Каждая нация сама решает, как называть соседей", — заявил Никита Потураев. Он привел в пример названия Германии в разных языках — русском, французском и украинском.

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В партии Зеленского захотели переименовать Россию

Украина должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев в эфире телеканала "Украина 24".

"Каждая нация сама решает, как называть соседей", — заявил парламентарий.
Он привел в пример названия Германии в разных языках — русском, французском и украинском.

"Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – "Германия", а мы – "Нимеччина". И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?" — спросил Потураев.

Ведущая сочла предложение депутата унизительным, чем возмутила его.
"Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство или Московия <…> и не обижались", — заявил Потураев, ссылаясь на "документы". Он не уточнил, что даст Украине его инициатива.

В действительности в отношении России не употреблялось название "Московское царство". С конца XV века и до середины XVI использовалось название "Русское государство". Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением Россия.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, передает РИА Новости.

империя Московия парламентарий Российская империя унижение Никита Потураев
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