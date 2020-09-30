КБУ, дайте уже горячую воду на ул. Островского!

Хочется спросить, чем эта организация занималась летом? Пришла осень и начались ремонтные работы.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Житель: -Добрый день. Хочется спросить КБУ: чем ваша организация занималась летом? Пришла осень и начались ремонтные работы по ул. Островского. Дайте уже горячую воду!

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