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КБУ, дайте уже горячую воду на ул. Островского!

20:06 30.09.2020
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Хочется спросить, чем эта организация занималась летом? Пришла осень и начались ремонтные работы.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Житель:

-Добрый день. Хочется спросить КБУ: чем ваша организация занималась летом? Пришла осень и начались ремонтные работы по ул. Островского. Дайте уже горячую воду!

горячую воду ремонтные работы КБУ Бердска
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