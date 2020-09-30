Свалилась в кювет сбившая 9-летнего мальчика "семерка" на парковке в Новосибирске

Водитель после наезда на ребенка скрылся с места ДТП. Но вскоре его удалось разыскать, по брошенному в кювете автомобилю.

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области установили и задержали водителя, скрывшегося с места аварии. Об этом 30 сентября сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения комплекса розыскных мероприятий сотрудники полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия.

25 сентября в 20.00 в Новосибирске неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по парковке д. 1 по ул. Олимпийской славы, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, находившегося на парковке, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход 2011 года рождения был доставлен в медицинское учреждение с переломом левой большеберцовой кости.

В ходе розыскных мероприятий полицейские тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения, установили и опросили свидетелей происшествия, определили марку автомобиля. Обследуя участок дороги, по которой мог скрыться водитель, инспекторы полка ДПС ГИБДД Новосибирской области Дмитрий Лазько и Андрей Чертов обнаружили схожий по приметам автомобиль ВАЗ-2107, который находился в кювете. После этого полицейские установили и задержали по месту проживания водителя, совершившего ДТП - им оказался житель Дзержинского района 1988 года рождения.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия и оставления водителем места ДТП проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.