Новые правила трудоустройства выпускников вводят в России

Документ предполагает организацию взаимодействия органов службы занятости населения с университетами и проведение ежеквартального мониторинга трудоустройства выпускников вузов, обратившихся в ЦЗН.

Студены уже в вузе могут начать работать по выбранной специальности

Минтруд и Минобрнауки утвердили комплекс мер по содействию трудоустройству выпускников вузов. Соответствующий приказ подписан Министром труда и социальной защиты Российской Федерации Антоном Котяковым и Министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым.

Приказ «Об утверждении Комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным программам высшего образования в 2020 году, в том числе в образовательные организации высшего образования и научные организации» содержит ряд мероприятий, направленных на успешное трудоустройство выпускников этого года.

Документ предполагает организацию взаимодействия органов службы занятости населения субъектов страны с университетами и проведение ежеквартального мониторинга трудоустройства выпускников вузов, обратившихся в центр занятости населения.

Также в соответствии с приказом планируется создать на сайте Общероссийской базы вакансий «Работа в России» раздел «Трудоустройство выпускников образовательных организаций высшего образования», что позволит проанализировать наличие вакантных мест для дальнейшего трудоустройства студентов, окончивших университет.

Еще одна мера по расширению возможностей трудоустройства – организация взаимодействия региональных органов службы занятости населения с работодателями. В результате будет сформирован банк вакансий. Все предложения от работодателей будут размещены на интерактивном портале органов государственной службы занятости для трудоустройства выпускников. Также будет создана единая база данных выпускников, которая, в том числе будет содержать их портфолио.

Кроме того, согласно документу, с сентября этого года ежемесячно будут проводиться консультации, ярмарки вакансии, профориентационные мероприятия, экскурсии в организации, в том числе в онлайн-формате. Также предусмотрена организация психологической поддержки для выпускников вузов.

Приказ также предусматривает организацию стажировок для выпускников, создание института наставничества на предприятиях в регионах и содействие трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

«Трудоустройство выпускников – системный вопрос, поэтому мы предусматриваем комплекс мер, чтобы помочь молодым специалистам сформировать оптимальную карьерную траекторию. Цифровая витрина стажировок и практик на «Работе в России» поможет в получении профессиональных навыков еще на стадии обучения. А банк вакансий поможет найти "первую работу"», – сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Вопрос трудоустройства студентов и выпускников вузов ввиду непростой ситуации, сложившейся в этом году, приобрел особую актуальность. Минобрнауки России уделяет максимальное внимание повышению уровня занятости молодых специалистов», - подчеркнул Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В конце 2020 года на базе портала «Работа в России» появится сервис по мониторингу трудоустройства выпускников. Мониторинг трудоустройства выпускников позволит связать систему среднего профессионального и высшего образования с рынком труда, скоординировать перспективные потребности работодателей и профессиональную подготовку студентов.

Напомним, частью пакета мер социальной поддержки студентов стала впервые реализуемая программа трудоустройства студентов на базе университетов. В программе приняли участие 149 университетов, трудоустроено более 16 тыс. студентов.

Также ранее Минобрнауки России запустило программу по привлечению выпускников на исследовательские позиции в университеты и научные организации. Все вакансии размещаются на портале ученые-исследователи.рф.

Совместно с образовательным центром «Сириус» Минобрнауки России была создана новая программа наставничества, по итогам которой лучшие студенты получают работу и могут помогать одаренным детям из региональных филиалов «Сириуса» в реализации различных исследовательских проектов. Кроме того, в вузах страны работают 207 Центров карьеры и трудоустройства, в которые ежегодно обращается около 60% выпускников.