Труп самоубийцы нашли на остановке "Погреба" в Микрорайоне Бердска

На месте происшествия на ул. Космической сейчас работает следователь СКР. По предварительным данным, признаков криминальной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Полицейскими прибыли первыми на место обнаружения мертвого человека на ул. Космической

Труп неопознанного мужчины обнаружили вечером 30 сентября в Бердске. Его нашли около 19.00 на остановке общественного транспорта "Погреба", что в Микрорайоне.

Очевидцы вызвали полицию, которая "охраняла" умершего до приезд сотрудников Следственного комитета, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы. Он покончил жизнь самоубийством.

Отдел Следственного комитета по Бердску начал доследственную проверку, сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова:

- По предварительным данным, обнаруженное тело мужчины без признаков криминальной смерти. Следователь выехал на место происшествия. На месте устанавливает обстоятельства произошедшего.