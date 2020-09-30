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Труп самоубийцы нашли на остановке "Погреба" в Микрорайоне Бердска

20:45 30.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На месте происшествия на ул. Космической сейчас работает следователь СКР. По предварительным данным, признаков криминальной смерти на теле погибшего не обнаружено.

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Полицейскими прибыли первыми на место обнаружения мертвого человека на ул. Космической

Труп неопознанного мужчины обнаружили вечером 30 сентября в Бердске. Его нашли около 19.00 на остановке общественного транспорта "Погреба", что в Микрорайоне.

Очевидцы вызвали полицию, которая "охраняла" умершего до приезд сотрудников Следственного комитета, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы. Он покончил жизнь самоубийством.

Отдел Следственного комитета по Бердску начал доследственную проверку, сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова:

- По предварительным данным, обнаруженное тело мужчины без признаков криминальной смерти. Следователь выехал на место происшествия. На месте устанавливает обстоятельства произошедшего.

место происшествия очевидцы покончил жизнь самоубийством тело мужчины Анастасия Кулешова
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От редакции

Жить стало невмоготу?

Аноним, 30 сентября 2020 20:52
почему на него навешали клеймо самоубийцы? у нас редакторы или люди которые пишут заголовки - стали эсперДами криминалистами? или у человека может просто тромб оторвался и он умер? ммм?

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