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Избили до смерти сотрудницу посольства США в Киеве. Она скончалась в больнице

21:11 30.09.2020 Фото: Википедии
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К избиению женщины может быть причастен черноволосый высокий мужчина 30-40 лет, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Киевская полиция его ищет.

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В Киеве избили до смерти сотрудницу посольства США

Сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в среду поступила информация о том, что женщину с травмой головы обнаружили в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей в Шевченковском районе столицы. На месте выехали полицейские и представители других профильных служб.

"Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя… В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 сантиметров, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски", - говорится в сообщении.

Указывается, что в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.

Полицейские зарегистрировали сведения по данному факту, проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

до смерти избили полицейские телесные повреждения
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