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Есть вопросы о пенсии и соцобслуживании? Звонить после 1 октября могут жители Бердска

21:34 30.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В рамках Декады пожилых людей с 1 по 10 октября будет проводиться единая «прямая линия» в органах ПФР Новосибирской области. Номера телефонов.

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На звонки ответят в бердском управлении Пенсионного фонда

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, а в России стартует уже ставшая традиционной Декада для людей старшего поколения.

С 1 по 10 октября 2019 года в городе Бердске будет проходить Декада пожилых людей. В рамках Декады будет проводиться единая «прямая линия» в органах ПФР Новосибирской области. По всем вопросам установления и осуществления выплат, входящих в компетенцию Пенсионного фонда РФ, граждане могут обратиться к специалистам Управления ПФР в городе Бердске:

7 октября 2020 года с 10-00 до 12-00 по телефону 2-63-99

8 октября 2020 года с 9-00 до 16-00 по телефону 2-63-89 (в рамках работы «горячей» линии «Осень жизни», организованной отделом социального обслуживания населения города Бердска)

В Новосибирской области проживают около 835 тысяч пенсионеров, более 102,8 тысяч пенсионеров уже достигли возраста 80 лет и старше, 79 тысяч из которых представительницы «слабого» пола.

Долгожителями в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения официально считаются граждане, достигшие возраста 90 лет, и старше. Таких в нашем регионе проживает порядка 12 с половиной тысяч человек, а более 130 пенсионеров уже отметили свой столетний юбилей либо перешагнули вековой порог.

Самой же возрастной долгожительницей региона является жительница Октябрьского района Новосибирска, которая родилась в октябре 1911 года. Ей на сегодняшний день уже почти 109 лет.

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в Новосибирской области составляет 16,1 тыс. рублей. Ряд категорий граждан (например, ветераны и инвалиды войны) имеют право на получение двух пенсий одновременно, напомнили в пресс-центре мэрии Бердска.

1 октября день пожилых долгожитель пенсионный фонд прямая линия
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