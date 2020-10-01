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ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу

16:32 01.10.2020
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Желающих, приглашаем на собеседование по будням к 9-00 по адресу г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Хим завода). Вход свободный.

ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Дворник, график работы пятидневка, з/п 20 000 руб

- Грузчик, график работы 2/2, з/п от 18 000 руб

- Плотник,  график работы пятидневка, з/п 25 000 руб

- Электромонтер, график работы 2/2, з/п 25 000 -30 000 руб

обслуживание и ремонт электрооборудования.

- Лаборант, график работы 2/2, з/п 20 000 руб

проверка качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, контроль процессов производства, температурно-влажностный контроль хранения сырья.

- Слесарь-наладчик, сменный график работы, з/п 35 000-40 000 руб

Осуществление настройки и ремонта кондитерского оборудования.

- Мужчины  на производство, сменный график работы, зарплата сдельная.

- Технолог кондитерского производства, з/п  30 000 руб.

Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины. Разработка и внедрение технологических процессов, новых видов продукции, технологического оборудования, режимов производства. Участие в мероприятиях по совершенствованию технологии производства кондитерских изделий. Разработка технологической документации.

- Кладовщик, график работы 2/2, з/пл 25 000 руб.

  • Приём и организация хранения товара на складе;
  • Организация и участие в погрузо-разгрузочных работах;
  • Участие в инвентаризациях;
  • Работа в 1С;

- Уборщица в офис, график работы пятидневка, зп 20 000 руб

- Фасовщицы-упаковщицы, график работы сменный, зп  сдельная.

Упаковка производимой продукции.

т. 8-383-209-27-53. Доставка служебным транспортом из Линева и Искитима (за счет Компании), льготное питание в столовой Компании.

Желающих, приглашаем на собеседование по будням к 9-00 по адресу г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Хим завода). Вход свободный.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 17 сентября 2020 13:37
Крупная, достойная организация. Платят своевременно. Работать можно.
Аноним, 18 сентября 2020 18:13
Да можно ! Только утром туда в час пик не уехать маршрутки битком идут !
Аноним, 25 сентября 2020 21:57
Туда уже все сходили написать анкету.
Аноним, 25 сентября 2020 22:00
Там уже весь Бердск переработал, дерьмо, а не работа,денег вечно нету, вечные проблемы, следят за тем чтоб ничего там не съел.
Дмитрий ПС, 26 сентября 2020 16:29
"следят за тем чтоб ничего там не съел." (

Интересно - а кто ни будь, вообще - задумывался - какой ценой, дорогое, заморское лакомство - какао бобы, делается таким дешевым - что его может купить любой?
За счет чего так снижена себестоимость?
Сколько страданий, слез, пота и крови - африканских детей забитых в рабстве на какао-плантациях - содержит в себе какао и шоколад?

И никто из тех кто производит, продает и покупает - не думает об этом, что он соучастник.
(И сколько бы стоило какао и выращенное собранное рабочими за достойную плату и еще привезенное из-за моря? 100 г - 500 рублей? 1000 рублей?)

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