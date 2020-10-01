За что ненавидит Дмитрия Шепелева после смерти Жанны Фриске, рассказала Лера Кудрявцева

Ведущей ведома “страшная тайна” Шепелева, но выдавать ее она не хочет ради благополучия Платона.

Лера Кудрявцева скрывает «страшную тайну» про Шепелева и Фриске

Союз Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске со стороны выглядел просто идеальным. Супруг заботился о возлюбленной и всегда трогательно о ней отзывался.

Но близкие пары заявляют — мужчина далеко не был таким идеальным мужем.

Ольга Орлова недоумевает, почему Шепелев не дает родственникам Жанны видеться с сыном Жанны Платоном. Влад Лисовец заявляет, что с появлением рака у Жанны, Дмитрий стал крайне хладнокровным.

Но никто не делится подробностями — только общие фразы…

Не исключением стала и Лера Кудрявцева. По ее словам, ведущей ведома “страшная тайна” Шепелева, но выдавать ее она не хочет ради благополучия Платона.

На Ютуб-шоу “Осторожно, Собчак!”, ведущая рассказала, что знает шоумена с “менее прекрасной стороны”. Она заявила, что мужчина “издевался над Жанной”. “Ненавижу его после этого”, — заключила Кудрявцева.

Источник: glavnoe.net