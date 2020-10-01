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За что ненавидит Дмитрия Шепелева после смерти Жанны Фриске, рассказала Лера Кудрявцева

15:47 01.10.2020 Фото: instagram.com
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Ведущей ведома “страшная тайна” Шепелева, но выдавать ее она не хочет ради благополучия Платона.

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Лера Кудрявцева скрывает «страшную тайну» про Шепелева и Фриске

Союз Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске со стороны выглядел просто идеальным. Супруг заботился о возлюбленной и всегда трогательно о ней отзывался.

Но близкие пары заявляют — мужчина далеко не был таким идеальным мужем.

Ольга Орлова недоумевает, почему Шепелев не дает родственникам Жанны видеться с сыном Жанны Платоном. Влад Лисовец заявляет, что с появлением рака у Жанны, Дмитрий стал крайне хладнокровным.

Но никто не делится подробностями — только общие фразы…

Не исключением стала и Лера Кудрявцева. По ее словам, ведущей ведома “страшная тайна” Шепелева, но выдавать ее она не хочет ради благополучия Платона.

На Ютуб-шоу “Осторожно, Собчак!”, ведущая рассказала, что знает шоумена с “менее прекрасной стороны”. Она заявила, что мужчина “издевался над Жанной”. “Ненавижу его после этого”, — заключила Кудрявцева.

Источник: glavnoe.net

ведущая ненависть тайна шоу Лера Кудрявцева Жанна Фриске Дмитрий Шепелев
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От редакции

Почему Шепелев не дает видеться родственникам Фриске с внуком?

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