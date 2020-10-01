Терпеть ли мужа алкоголика? Что говорит церковь

Самое страшное то, что часто в семье алкоголика — не только его жена, но еще и дети. И в этом случае нужно действовать только в их интересах.

Для православного человека возникает большой вопрос – терпеть или не терпеть мужа-алкоголика

Страшная ситуация, когда в семье есть больной алкоголизмом человек, касается немалого числа наших соотечественников. И если многие мирские люди решают ее путем развода и не терпят мучения с пьяницей, то для православного человека возникает большой вопрос – терпеть или не терпеть мужа-алкоголика? Будет ли развод благом? Как этот поступок будет оценен на Страшном Суде?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый священник имеет свое мнение по этому поводу, при чем эти мнения зачастую противоположны.

Главный документ, который регулирует отношения Церкви и государства, это «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». В разделе, относящемся к семейному праву, недвусмысленно указано на то, что в 1918 году Поместный Собор РПЦ принял определение о поводах к расторжению венчаного брака. Разумеется, главной причиной для развода служит та единственная причина, что заповедовал нам Иисус Христос – прелюбодеяние. Но есть и другие причины – отпадение от Православия, противоестественные пороки, посягательство на жизнь и здоровье одного из супругов, засвидетельствованный медиками хронический алкоголизм или наркомания, совершение аборта без согласия супруга и некоторые другие. То есть Церковное законодательство не осуждает разводы даже освященных брачных союзов, если муж алкоголик, бьет жену и изменяет ей в нетрезвом состоянии.

Нужно ли жертвовать собой и детьми ради спасения алкоголика?

Самое страшное то, что часто в семье алкоголика — не только его жена, но еще и дети. И в этом случае нужно действовать только в их интересах. Если они любят отца, тянутся к нему, считают его любимым и желанным для себя, то их мать должна делать всё для сохранения семьи, для того, чтобы вытянуть мужа из пучины его греховной привязанности. Ей понадобится много сил и терпения, чтобы сохранить семью. При чем главной силой может послужить молитвенный подвиг женщины.

Но в другой ситуации, когда пьяница не нуждается в любви детей, относится к ним плохо, и они также страдают от алкоголизма, видят перед собой только плохой пример, то здесь женщина должна решительно принимать меры. Либо она видит, что мужчина сам устал от своей зависимости и желает вылечиться, либо она понимает, что его ничто не исправит.

В таком случае стоит подумать о том, чтобы разойтись с пьющим мужем, пожить отдельно и понять для себя – счастлива ли семья в неполном составе? Увидели ли дети добро, освободились ли от постоянного страха и нелюбви? Если это так, то никто не может заставить их снова вернуться к своему кресту и жить с алкоголиком.

Нести свой крест

Есть и другая позиция, которую высказывают служители церкви. Они говорят, что заботиться о муже алкоголике — это крест, который возложил на плечи женщины Господь. Его нужно нести, потому что он дан во благо. Для чего этот крест, неизвестно. Но если его скинуть, то появится другой, вдвое тяжелее. Муж-пьяница, это сложное испытание для преданности, любви и женской мудрости. И терпением такой ноши можно обрести рай, пройдя все круги ада уже в земной жизни.

Когда нет выхода

Если есть физическая опасность для детей и для себя, то никто не осудит жену, оставившую мужа ради спасения жизни. Когда в пьяном угаре он хватается за нож, ружье или просто распускает кулаки, то придется выбрать из двух зол меньшее — оставить его и начать жить по-новому. Единственное, что никогда не нужно прекращать, что будет большим грехом – это перестать молиться за алкоголика. Искренне, от сердца просить у Господа ему выздоровления и исправления – эту обязанность оставлять нельзя до последнего дня. Господь все слышит и поможет.

Также нужно объяснять детям, что это не отец виноват, а его болезнь, страсть, поработившая его душу. И не воспитывать ненависть к нему, а только сочувствие и жалость.

Вывод

Ответ на такой сложный вопрос не может быть однозначным. Ведь каждая семья неповторима и причины могут крыться, в том числе, и в поведении супруги. Поэтому, прежде, чем принимать решение, нужно советоваться со священником, взвешивать все доводы «за и против». И, конечно, поискать причины в себе, ведь муж и жена — это одно целое, это маленький мир, это маленькая частичка Церкви Христовой. Стоит ли раскалывать ее, решает для себя каждый по совести и по вере.

Источник: omolitvah.ru