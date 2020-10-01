Как Первое Полнолуние 2 октября повлияет на знаки Зодиака: Что нельзя делать в полнолуние 2 октября

Нынешний октябрь будет необычным, ведь во второй месяц осени 2020 года состоится сразу две полнолуния.

Полнолуние, как известно, напрямую влияет на людей и на все живые организмы в целом

Второй месяц осени примечателен тем, что будет два полнолуния. Первое из них пройдет под знаком Зодиака Овен.

Нынешний октябрь будет необычным, ведь во второй месяц осени 2020 года состоится сразу две полнолуния, и первое будет уже совсем скоро.

Во время полнолуния может показаться, будто Луна значительно увеличилась в размерах, однако это не так. Дело в том, что спутник нашей планеты становится полностью освещен и насыщен энергией, и поэтому на небе его видно целиком. Происходит это из-за того, что Луна на небе расположена в противоположном от Солнца направлении, а в полнолуние на ночное светило попадает наибольшее количество солнечного света.

Первое полнолуние пройдет под управлением стихии Огня, представленной знаком Зодиака Овен. Это время в целом характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью.

Полнолуние в октябре 2020: когда, дата

Полнолуние наступит 02.10.2020 в 00:07. Это 15-й лунный день в лунном календаре. Луна находится в знаке Зодиака Овен. Процент освещенности Луны составляет 100%. Луна взойдет в 18:39, а зайдет в 06: 40.

Особенности полнолуния в октябре

Полнолуние в октябре часто называют Луной охотника, ведь оно является первым полнолунием после осеннего равноденствия. К тому же это время заготовок, запасов, сбора урожая и подведения итогов года уходящего теплого периода.

Полнолуние, как известно, напрямую влияет на людей и на все живые организмы в целом. В эту лунную фазу растет творческая энергия, поэтому полнолуние в октябре – это прекрасное время для писателей, мастеров хенд-мейд, художников, дизайнеров и других представителей творческих профессий.

Что можно делать в полнолуние 2 октября

В это время организм тратит свои силы наиболее активно, отличается повышенной возбудимостью и сексуальной энергией.

Легче всего период полные перенесут люди с уравновешенной психикой, которые давно определились со своими целями. У остальных людей могут возникать эмоциональные всплески и даже возникать конфликтные ситуации, поскольку каждому человеку захочется показать свои амбиции.

В то же время полнолуние является удачным временем для заключения сделок, принятия важных решений. Речь идет прежде всего о делах, которые необходимо завершить. А для людей творчества – это вообще лучшая фаза. Полнолуние помогает творить и создавать.

Что нельзя делать в полнолуние 2 октября

В этот период, по утверждению астрологов, не стоит начинать новые дела, поскольку это может привести к тому, что могут быть неприятные последствия и переживания. Любые дела, требующие точности и продуманности, также лучше пока не начинать.

То же самое касается и крупных покупок и финансовых затрат – их лучше отложить на другой период, ведь кошелек будет пустовать, а радости от приобретения не будет. А также не рекомендуется давать деньги в долг – можно их не получить обратно.

В целом в полнолуние не рекомендуется планировать дела на длительный период, поскольку этот период является благоприятным временем для того, чтобы думать.

Полнолуние в октябре: что ждет знаки Зодиака 2 октября:

Овен: гороскоп на 2 октября 2020

Новые планы на ближайшее будущее обещают неплохие денежные доходы. Удачно также завершатся деловые встречи и переговоры. Однако астрологи не советуют говорить о своих замыслах, потому что это может привлечь внимание недоброжелателей. В этот день стоит следить за приметами – ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.

Телец: гороскоп на 2 октября 2020

Время полнолуния - критический день. Искушение плоти, смятение чувств, обманы, ложные клятвы. Новые люди могут причинить много неприятностей. Вполне возможны большие потери денег, особенно во второй половине дня. В этот день следует быть осторожными во время перехода улицы, остерегаться травм при работе с острыми предметами.

Близнецы: гороскоп на 2 октября 2020

Ранее начатые дела в этот день удачно завершатся. Звезды обещают грандиозные перемены. Есть вероятность начать совместную работу с партнером, успехами которого давно восхищались. Планеты этому способствуют. В отношениях с близкими царит равновесие и мир.

Рак: гороскоп на 2 октября 2020

Полнолуние обещает улучшение финансовых дел. Не исключено, что придется с головой окунуться в деловую деятельность, где ожидаются свои взлеты и падения. В то же время, пройдя все препятствия и испытания, которые будут случаться на пути, есть возможность большого успеха.

Лев: гороскоп на 2 октября 2020

В этот день дела потребуют максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Велика вероятность изменения своего служебного положения или исправления старых ошибок. Благодаря свежим идеям, появлению новых союзников или выбору иной тактики действий удачно завершатся деловые встречи и переговоры.

Дева: гороскоп на 2 октября 2020

Настало время с новыми силами браться за работу. Возможно, что у вас появятся новые планы на ближайшее будущее, которые принесут неплохие денежные доходы. Астрологи не советуют говорить о своих планах и замыслах, потому что может привлечь внимание недоброжелателей. Новые знакомые могут стать источником многих неприятностей. Во второй половине дня следует остерегаться травм и несчастных случаев.

Весы: гороскоп на 2 октября 2020

Период Полнолуния - очень неблагоприятный день. Рекомендуется проявить в делах внимание и осмотрительность. Стоит избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров, а также отложить принятие важных решений. Астрологи предостерегают, что новое знакомство может сыграть в вашей жизни негативную роль. Используйте обаяние в своих интересах, это поможет вам привлечь на свою сторону новых союзников.

Скорпион: гороскоп на 2 октября 2020

В этот день вас подстерегают неудачи во многих сферах жизни. Следует трезво оценивать ситуацию, стараться формировать правильное мировоззрение. Не надо слишком концентрироваться на профессиональной проблеме. Лучше заняться индивидуальным трудом, любимым делом. Отчуждение в семейных отношениях требует переосмысления вашего поведения и взглядов.

Стрелец: гороскоп на 2 октября 2020

Полнолуние сулит большие перемены. Планеты вам способствуют, однако все это осуществится при условии вашей увлеченности работой. Астрологи предупреждают, что потакание собственным слабостям, иллюзиям в общении, ошибочным представлениям может обусловить будущие потери в коммерческой и творческой деятельности.

Козерог: гороскоп на 2 октября 2020

Новые знакомые могут стать источником многих неприятностей. В полнолуние следите за приметами – ваша внутренняя сущность в этот период отражается на окружающий мир. Сны могут быть пророческими.

Водолей: гороскоп на 2 октября 2020

Пассивный, тяжелый день. Лучше не проявлять амбиций, а ваши сдержанность и тактичность будут впоследствии по достоинству оценены. Вечером возможны приятные события и новости. Водолеям пожилого возраста и детям рекомендуется начать курс профилактических мер против простудных заболеваний. Не рекомендуется принимать лекарства и употреблять алкогольные напитки.

Рыбы: гороскоп на 2 октября 2020

Период полнолуния может быть благоприятным для реализации желаний. Велика вероятность по-новому взглянуть на прошлые события и сделать правильные выводы. Однако ваши чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям. Рекомендовано уделять должное внимание отдыху, сну, не злоупотреблять спиртными напитками.

Источник: unian.net