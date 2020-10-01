Чем опасна "Голубая" луна в октябре 2020 года и что нужно обязательно сделать? Удачные и "черные" дни месяца

Некоторые астрологи склонны полагать, что «Голубая Луна» способна приносить несчастья и резкие перемены для многих людей. А если еще вспомнить про 6 затмений в 2020 году, влияние которых будет ощущаться все 12 месяцев, то и вовсе становится не по себе.

Когда в календарном месяце сразу 2 полнолуния, явление называют «Голубой Луной»

Целых 2 полнолуния ожидаются в октябре 2020 года, а когда, с какого числа по какое они произойдут, мы расскажем в этой статье (в конце бонус — таблица). Такое астрономическое явление — редкость, последний раз 2 полнолуния были в марте 2018 года. Узнаем про особенности двойного полнолуния.

«Голубая» Луна

Когда в календарном месяце сразу 2 полнолуния, явление называют «Голубой Луной». Это образное название, к цвету ночного светила оно отношения не имеет.

Когда Луна находится в оппозиции с Солнцем, это сказывается на наших эмоциях. Психика и в новолуние, и в полнолуние в октябре 2020 года у многих будет нестабильна, начнется духовный кризис. Энергетика полнолуния очень сильная, а уж когда явление происходит дважды за месяц — это знак, что нужно поберечься и быть более осторожным, чем в другое время.

Некоторые астрологи склонны полагать, что «Голубая Луна» способна приносить несчастья и резкие перемены для многих людей. А если еще вспомнить про 6 затмений в 2020 году, влияние которых будет ощущаться все 12 месяцев, то и вовсе становится не по себе.

Однако унывать не стоит. Любой кризис, любую проблему, если они вас коснутся, воспринимайте как возможность изменить жизнь к лучшему.

Узнаем про полнолуния в октябре 2020 года более подробно: когда будут, какого числа и во сколько по Москве, в каких знаках.

Полнолуние в Овне

Первое полнолуние состоится 2 октября в Овне. Его пик придется на 00 часов 05 минут. Полнолуние традиционно произойдет в период между растущей и убывающей Луной. То есть, 3 октября в 18:50 небесное светило начнет убывать.

Полнолуние в Овне будет довольно конфликтным периодом. Многие станут вспыльчивыми и безрассудными. Людям будет сложно сдерживать агрессию, гнев при общении с близкими и родными, коллегами, окружающими. Повысится раздражительность, желание высказать все, что накипело, темная сторона людей станет проявлять себя во всей красе.

Если учесть, что в октябре в разгаре будет ретроградный Марс, то ссоры и выяснения отношений у большинства из нас просто неизбежны. И если вы действительно дорожите теми, с кем живете, общаетесь, старайтесь контролировать эмоции.

Полнолуние в Овне можно обернуть в свою пользу. С 1 по 4 октября будут благоприятные дни для следующих действий:

проявления инициативы;

работы по дому, занятий спортом (это поможет выплеснуть напряжение);

принятия решений, так как сил и мотивации в эти дни будет предостаточно.

Овны перенесут это полнолуние легче, чем другие знаки. Они будут стремиться оказаться в центре внимания и, возможно, идти на неоправданные риски. Астрологи не рекомендуют этого делать: поберечься нужно всем.

Полнолуние в Тельце

Когда будет второе полнолуние? 31 октября наступит полнолуние в Тельце. Пик придется на 17 часов 48 минут. 1 ноября в 17:32 Луна начнет убывать.

Это полнолуние будет связано с деньгами и любовью. Обновляйте списки материальных потребностей, делайте ритуалы для увеличения достатка, любовные обряды — время для подобных вещей подходящее.

В полнолуние в Тельце хорошо делать что-то для себя, баловать простыми радостями, отдыхать и расслабляться. Соблюдайте режим питания и сна, проводите очищающие процедуры. Полезно устроить разгрузочный день или поголодать.

Если у вас есть обереги или амулеты из натуральных камней, то в неблагоприятные дни, с 30 октября по 3 ноября, носите их, не снимая. Они защитят вас от негатива.

Если вы — человек творческий, 31 октября вас может посетить вдохновение. Дерзайте.

Магия полнолуния

Если полнолуний в октябре 2020 года будет 2, то когда, с какого числа загадывать желание? Месяц выдастся поистине магическим, ведь будет больше возможностей осуществить свои мечты.

Загадывайте желания в пик полнолуний 2 и 31 октября. Пишите в эти дни записки Луне с указанием того, от чего хотите избавиться (нелюбимая работа, болезнь, надоевший поклонник, безденежье и прочее). Кстати, именно на полнолуние в Тельце эффективнее избавляться от вредных привычек и токсичных отношений, которые давно изжили себя.

Записку нужно сжечь, а пепел смыть в унитаз либо развеять по ветру.

Фазы Луны

Знаете, что фазы Луны влияют на нашу жизнь? Хотите узнать про убывающую Луну в октябре 2020 года, когда с какого числа по какое она продлится? Это время завершения начатого и избавление от ненужного. Может, вас больше интересует период растущей Луны (период роста жизненной энергии и всех начинаний)? Тогда загляните в таблицу:

Растущая Луна

1 октября, 17–30 октября.

Убывающая Луна

3–15 октября.

Удачные дни

3, 6–7, 21–22, 25–27 октября.

Неудачные дни

1– 2 октября, 9, 16 (новолуние), 24, 30–31 октября.

Теперь вы знаете, как вести себя в полнолуние в октябре 2020 года, когда с какого числа по какое оно будет, у вас есть таблица с удачными днями для любых начинаний. Пусть вам повезет!

Источник: kleo.ru