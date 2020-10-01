Чем опасна "Голубая" луна в октябре 2020 года и что нужно обязательно сделать? Удачные и "черные" дни месяца

Целых 2 полнолуния ожидаются в октябре 2020 года, а когда, с какого числа по какое они произойдут, мы расскажем в этой статье (в конце бонус — таблица). Такое астрономическое явление — редкость, последний раз 2 полнолуния были в марте 2018 года. Узнаем про особенности двойного полнолуния.
«Голубая» Луна
Когда в календарном месяце сразу 2 полнолуния, явление называют «Голубой Луной». Это образное название, к цвету ночного светила оно отношения не имеет.
Когда Луна находится в оппозиции с Солнцем, это сказывается на наших эмоциях. Психика и в новолуние, и в полнолуние в октябре 2020 года у многих будет нестабильна, начнется духовный кризис. Энергетика полнолуния очень сильная, а уж когда явление происходит дважды за месяц — это знак, что нужно поберечься и быть более осторожным, чем в другое время.
Некоторые астрологи склонны полагать, что «Голубая Луна» способна приносить несчастья и резкие перемены для многих людей. А если еще вспомнить про 6 затмений в 2020 году, влияние которых будет ощущаться все 12 месяцев, то и вовсе становится не по себе.
Однако унывать не стоит. Любой кризис, любую проблему, если они вас коснутся, воспринимайте как возможность изменить жизнь к лучшему.
Узнаем про полнолуния в октябре 2020 года более подробно: когда будут, какого числа и во сколько по Москве, в каких знаках.
Полнолуние в Овне
Первое полнолуние состоится 2 октября в Овне. Его пик придется на 00 часов 05 минут. Полнолуние традиционно произойдет в период между растущей и убывающей Луной. То есть, 3 октября в 18:50 небесное светило начнет убывать.
Полнолуние в Овне будет довольно конфликтным периодом. Многие станут вспыльчивыми и безрассудными. Людям будет сложно сдерживать агрессию, гнев при общении с близкими и родными, коллегами, окружающими. Повысится раздражительность, желание высказать все, что накипело, темная сторона людей станет проявлять себя во всей красе.
Если учесть, что в октябре в разгаре будет ретроградный Марс, то ссоры и выяснения отношений у большинства из нас просто неизбежны. И если вы действительно дорожите теми, с кем живете, общаетесь, старайтесь контролировать эмоции.
Полнолуние в Овне можно обернуть в свою пользу. С 1 по 4 октября будут благоприятные дни для следующих действий:
проявления инициативы;
работы по дому, занятий спортом (это поможет выплеснуть напряжение);
принятия решений, так как сил и мотивации в эти дни будет предостаточно.
Овны перенесут это полнолуние легче, чем другие знаки. Они будут стремиться оказаться в центре внимания и, возможно, идти на неоправданные риски. Астрологи не рекомендуют этого делать: поберечься нужно всем.
Полнолуние в Тельце
Когда будет второе полнолуние? 31 октября наступит полнолуние в Тельце. Пик придется на 17 часов 48 минут. 1 ноября в 17:32 Луна начнет убывать.
Это полнолуние будет связано с деньгами и любовью. Обновляйте списки материальных потребностей, делайте ритуалы для увеличения достатка, любовные обряды — время для подобных вещей подходящее.
В полнолуние в Тельце хорошо делать что-то для себя, баловать простыми радостями, отдыхать и расслабляться. Соблюдайте режим питания и сна, проводите очищающие процедуры. Полезно устроить разгрузочный день или поголодать.
Если у вас есть обереги или амулеты из натуральных камней, то в неблагоприятные дни, с 30 октября по 3 ноября, носите их, не снимая. Они защитят вас от негатива.
Если вы — человек творческий, 31 октября вас может посетить вдохновение. Дерзайте.
Магия полнолуния
Если полнолуний в октябре 2020 года будет 2, то когда, с какого числа загадывать желание? Месяц выдастся поистине магическим, ведь будет больше возможностей осуществить свои мечты.
Загадывайте желания в пик полнолуний 2 и 31 октября. Пишите в эти дни записки Луне с указанием того, от чего хотите избавиться (нелюбимая работа, болезнь, надоевший поклонник, безденежье и прочее). Кстати, именно на полнолуние в Тельце эффективнее избавляться от вредных привычек и токсичных отношений, которые давно изжили себя.
Записку нужно сжечь, а пепел смыть в унитаз либо развеять по ветру.
Фазы Луны
Знаете, что фазы Луны влияют на нашу жизнь? Хотите узнать про убывающую Луну в октябре 2020 года, когда с какого числа по какое она продлится? Это время завершения начатого и избавление от ненужного. Может, вас больше интересует период растущей Луны (период роста жизненной энергии и всех начинаний)? Тогда загляните в таблицу:
Растущая Луна
1 октября, 17–30 октября.
Убывающая Луна
3–15 октября.
Удачные дни
3, 6–7, 21–22, 25–27 октября.
Неудачные дни
1– 2 октября, 9, 16 (новолуние), 24, 30–31 октября.
Теперь вы знаете, как вести себя в полнолуние в октябре 2020 года, когда с какого числа по какое оно будет, у вас есть таблица с удачными днями для любых начинаний. Пусть вам повезет!
Источник: kleo.ru