Татьяну Навку без макияжа не узнали поклонники

45-летняя Татьяна Навка поделилась фотографиями, которые она сделала во время своей поездки в Карелию.

Татьяна поделилась снимком с отпуска, на котором продемонстрировала свою натуральную красоту

Татьяна Навка в очередной раз доказала, что годы над ней не властны. Спортсменка поделилась своим новым снимком, на котором запечатлелась без макияжа и фильтров. Эффект от фото превысил все ее ожидания.

45-летняя Татьяна Навка поделилась фотографиями, которые она сделала во время своей поездки в Карелию. На них олимпийская чемпионка позирует, отказавшись от макияжа. «Честный» снимок привел в восторг подписчиков фигуристки, ведь на нем она выглядит крайне свежо и молодо.

Отметим, что спортсменка вернулась с отдыха в начале осени и практически сразу же с головой окунулась в рабочие будни. Женщина вошла в состав жюри телешоу «Ледниковый период». А на экране Татьяна всегда предстает в образе деловой и строгой леди.

Однако Навка не стала следовать своему экранному имиджу на отдыхе. Она поделилась снимком с отпуска, на котором продемонстрировала свою натуральную красоту. Женщина полностью смыла косметику и предстала перед поклонниками в естественном образе. На фото трудно узнать фигуристку. Многие поклонники даже сравнили ее со студенткой.

«Вы такая красивая без макияжа», «Без косметики моложе», «Вас не узнать, богатой будете», «Татьяна, вы как девчонка в 20 лет», «Ненакрашенной хорошо тоже, естественно красивы вы», — восхитились поклонники красотой фигуристки.

Источник: kleo.ru