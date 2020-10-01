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Красота / Общество

В пух и прах разнесли новый образ телеведущей Юлии Барановской зрители

15:40 01.10.2020 Фото: instagram.com
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Образ получился крайне необычный. Барановской он очень сильно понравился, но пользователи сети смену имиджа не оценили.

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Большинство комментаторов сошлись на том, что звезда экранов напомнила им Пугачеву 20-летней давности

Юлию сравнили с Пугачевой 20-летней давности, а образ назвали крайне пошлым и неприятным. Эксперимент звезды не удался.

Барановская – одна из телеведущих, которая крайне редко меняет имидж. Иногда она экспериментирует с одеждой, но все равно одевается в характерном для нее стиле.

На мероприятиях и в эфире ее видят в строгих костюмах, а также сложносочиненных образах. Выходя в свет, звезда предпочитает собирать волосы назад либо оставляет их распущенными, делая легкую волну. Ее всегда хвалят за женственность и уместность, но изредка критикуют. Происходит это, когда звезда не очень удачно сочетает одежду.

Чаще всего подобные замечания выглядят как рекомендации и советы. У Барановской практически нет хейтеров.

Еще больше звезда нравится поклонникам в домашнем виде. Юлия не заморачивается с прическами. Она собирает волосы в хвост либо гулю на макушке. В обычной жизни телеведущая одевается неброско. Она предпочитает удобную обувь и спортивные костюмы.

На днях звезда решила поэкспериментировать. Она предстала перед поклонниками в необычном виде. На звезду был надет жакет с атласным воротом. Его дополнял корсет с глубоким декольте и чокер с цепями в богемной стилистике.

Женщине сделали яркий макияж, а пряди завили в тугие кудри. Образ получился крайне необычный. Барановской он очень сильно понравился, но пользователи сети смену имиджа не оценили.

«Пошловато», «Ничего хорошего нее. Непонятно на кого похожа. Юля будьте сами собой и будете выглядеть на все сто», «Женщина с низкой социальной ответственностью», «Вы так значительно старше выглядите».

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Доброе утро всем 😘😘😘 Давно ко мне Ксюша @makeup_hair_mereha не приезжала 😍😍😍 Сегодня вот так 😍

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

Большинство комментаторов сошлись на том, что звезда экранов напомнила им Пугачеву 20-летней давности. Многие отмечали, что все это из-за кудрей.

Источник: kleo.ru

макияж поклонники прическа телеведущая фото Юлия Барановская
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