В пух и прах разнесли новый образ телеведущей Юлии Барановской зрители

Образ получился крайне необычный. Барановской он очень сильно понравился, но пользователи сети смену имиджа не оценили.

Большинство комментаторов сошлись на том, что звезда экранов напомнила им Пугачеву 20-летней давности

Юлию сравнили с Пугачевой 20-летней давности, а образ назвали крайне пошлым и неприятным. Эксперимент звезды не удался.

Барановская – одна из телеведущих, которая крайне редко меняет имидж. Иногда она экспериментирует с одеждой, но все равно одевается в характерном для нее стиле.

На мероприятиях и в эфире ее видят в строгих костюмах, а также сложносочиненных образах. Выходя в свет, звезда предпочитает собирать волосы назад либо оставляет их распущенными, делая легкую волну. Ее всегда хвалят за женственность и уместность, но изредка критикуют. Происходит это, когда звезда не очень удачно сочетает одежду.

Чаще всего подобные замечания выглядят как рекомендации и советы. У Барановской практически нет хейтеров.

Еще больше звезда нравится поклонникам в домашнем виде. Юлия не заморачивается с прическами. Она собирает волосы в хвост либо гулю на макушке. В обычной жизни телеведущая одевается неброско. Она предпочитает удобную обувь и спортивные костюмы.

На днях звезда решила поэкспериментировать. Она предстала перед поклонниками в необычном виде. На звезду был надет жакет с атласным воротом. Его дополнял корсет с глубоким декольте и чокер с цепями в богемной стилистике.

Женщине сделали яркий макияж, а пряди завили в тугие кудри. Образ получился крайне необычный. Барановской он очень сильно понравился, но пользователи сети смену имиджа не оценили.

​«Пошловато», «Ничего хорошего нее. Непонятно на кого похожа. Юля будьте сами собой и будете выглядеть на все сто», «Женщина с низкой социальной ответственностью», «Вы так значительно старше выглядите».

Большинство комментаторов сошлись на том, что звезда экранов напомнила им Пугачеву 20-летней давности. Многие отмечали, что все это из-за кудрей.

Источник: kleo.ru