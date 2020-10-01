Сильные обряды на деньги и любовь в Голубое Полнолуние 2 октября 2020 года

Полнолуние – отличное время так же и для денежной магии, так как именно в это время легче всего привлечь в жизнь энергию, которая положит начало переменам, ведущим к финансовому и материальному благополучию.

Многие практики утверждают, что время полнолуния подходит для загадывания желаний на улучшение отношений в семье, а также помогает в поисках любимого человека, карьерный росте и при решении проблем

Обряд на любовь

Ритуалы на привлечение любви традиционно проводятся в ночи растущей луны или полнолуния, ибо именно это время способствует благотворным переменам в жизни.

Важно не путать обряды, призванные привлечь новую любовь, с . Первые лишь способствуют благоприятному стечению обстоятельств, при котором на любовном фронте могут появиться новые интересные варианты. А вот привороты направлены на конкретного человека и служат для подавления его воли. Поэтому нередко наносят вред как объекту страсти, так и тому, кто проводит ритуал.

Заговоров и заклинаний для привлечения любви с помощью луны бояться не стоит, ведь ее созидательная сила всегда способствует возникновению перемен.

Алая роза

Ритуал не сложный и помогает не столько появлению в жизни конкретного человека, сколько возникновению определенной атмосферы и самоощущения, которые впоследствии смогут направить жизнь в правильное русло.

Для обряда понадобится красивая красная роза и пара свечей. При желании можно добавить два бокала вина или шампанского для создания романтической обстановки.

В ночь полнолуния на подоконник нужно поставить розу в красивой вазе, две зажженных свечи и бокалы с вином (если решено было их использовать). Включить медленную нежную мелодию и несколько минут просто мечтать о предстоящей встрече, глядя на луну. Пить вино в разумных пределах не возбраняется.

Важно почувствовать, как мечта наполняется силой, грань реальности размывается, а вечер при свечах становится началом нового этапа в жизни.

Ритуалы на привлечение денег

Полнолуние – отличное время так же и для денежной магии, так как именно в это время легче всего привлечь в жизнь энергию, которая положит начало переменам, ведущим к финансовому и материальному благополучию.

Лунная монета

Это – совсем простой способ загадать желание на полнолуние на деньги.

Для проведения этого обряда потребуется стакан, наполненный водой, и монета серебряного цвета любого достоинства.

Когда луна взойдет и достаточно стемнеет, нужно поставить стакан так, чтобы на него падал лунный свет, и положить на дно монету. Слова заговора будут такими:

Луна-сестрица, небесным светом серебрится, воду освети, монету силой надели, что б за нею денежки рекой текли и не кончались.

Стакан с монетой нужно оставить на подоконнике до утра, а затем заряженную луной монету положить в кошелек и не тратить, так как она станет талисманом, притягивающим богатство.

Копилка

По-другому этот ритуал называют «Денежная банка», так как именно она обычно и используется. Применяют обряд в том случае, когда нужна определенная сумма, и чем раньше, тем лучше.

Заранее нужно подготовить прозрачную стеклянную банку, 7 любых монет и листочек с ручкой. На бумажке нужно написать сумму, которая необходима, и положить на дно банки. Затем по одной опустить туда все 7 монет, приговаривая:

Как луна на небе полна, так пусть и копилка моя наполняется, монетка за монеткой, а за ней еще одна. Да будет так.

Весь следующий месяц до нового полнолуния в банку нужно ежедневно класть еще по одной монетке. По мере наполнения копилки, будет скапливаться и требующаяся сумма.

Лунный кошелек

Этот ритуал способен привлечь в вашу жизнь стабильный достаток, а не единичный случайный заработок.

Дождитесь полнолуния.

Возьмите кошелек, выньте из него все деньги и другие посторонние предметы и положите его на подоконник.

Тут важно соблюсти два правила. Первое – это то, что вы должны взять именно тот кошелек, которым вы пользуетесь каждый день, а не какой-то специальный кошелек для привлечения денег . Второе – это то, что ночь полнолуния должна быть ясная, и лунный свет должен падать на кошелек.

Описанное выше мероприятие следует выполнять три ночи подряд. Начать надлежит в сам день полнолуния, а затем повторять в последующие две ночи. И все ночи должны быть ясными. Так что, не так-то просто подгадать момент.

С приходом новолуния вам следует повторить данный ритуал. Вам также потребуется три дня. Правда, они не обязательно должны быть ясными – лунного света все равно не будет.

Внимание! В новолуния кошелек на подоконник следует класть уже с деньгами.

В течение всех трех дней проведения ритуала вы можете пользоваться своим кошельком по назначению. Освобождать его от денег и класть на подоконник его надо только ночью.

Еще одним удачным способом привлечения дополнительных финансов в свою жизнь является.

Заговор на здоровье

Если не дает покоя какой-то недуг, можно попробовать от него избавиться, проведя в полнолуние обряд, для которого потребуется миска с водой и горсть сухого песка.

Миску ставят на окно. В нее постепенно высыпают песок из ладони, произнося:

Луна-матушка, завтра ты на убыль пойдешь, да болезнь мою с собой возьмешь, пусть она, как и ты с каждым днем уменьшается, исчезнет совсем и назад не возвращается! Аминь.

Грязную воду из миски выплескивают в раскрытое окно. И вместе с ней уходит причина болезни.

Ритуал на похудение

У луны испокон веков принято просить красоту и молодость, ведь это небесное тело является символом возрождения и обновления. Приобрести желанные формы можно, встав обнаженной ночью в полнолуние у большого зеркала в полный рост и попросив луну о помощи:

Царица ночная, о милости прошу, подари мне красоту и стройность, что бы сияла я подобно звездам на небе, что тебя окружают, взгляды притягивала и сердца покоряла. Да будут мои слова услышаны. Аминь.

Связанных с полнолунием ритуалов на исполнение желаний существует великое множество. Это только самые простые из них, которые можно без особого труда провести самостоятельно в домашних условиях. Магии и сил природы бояться не стоит, главное желать добра не только себе и своим близким, но и всем окружающим, а также искренне верить в то, что желаемый результат будет достигнут.

С древних времен человечество начало замечать, что полнолуние благосклонно влияет на живых существ. Земной спутник имеет настолько мощный энергетический посыл, что человек начинает обладать силами повышается работоспособность. Мысли человека начинают активно проявлять свои способности, а магические ритуалы обладают невероятной силой. Если загадать своё желание в полнолуние а не после, то оно в скором времени осуществится только нужно постараться. Единственный нюанс заключается в том, что необходимо придерживаться всех правил на привлечение, указанных в ритуале. Для того, чтобы заветная мечта осуществилась, необходимо проводить действенные ритуалы на полнолуние на исполнение желания.

Как загадывать мечты на полную луну

Полная Селена может осуществить мечту человека когда совершаешь ритуалы в полнолуние на исполнение желания. Нужно лишь выбрать правильный настрой, и правильно сформулировать после этого свои мысли. Приметы гласят, что полнолуние наделяет человека невероятной силой, восприимчивость повышается, и развивается интуиция. В редких случаях это приводит к тому, что человек становится напряженным и агрессивным. Если вы хотите использовать полнолуние в благих целях, то следует придерживаться определенных правил.

Ваша душевная энергетика должна быть положительной. В течение дня не думайте о плохом, и не позволяйте себе отрицательно смотреть на вещи. Вся ваша концентрация должна быть направлена на формулировку мечты, привлечение удачи и на то, что оно в скором времени исполнится. За сутки до ритуала уберитесь в доме.

Заранее подумайте о том, что вы хотите. Вы должны загадать самое заветное желание. Важно, чтобы оно вызывало у вас поток положительных эмоций. Только в этом случае мощная энергетика станет работать на его осуществление.

Несколько желаний на привлечение запрещено загадывать. В таких случаях ни одно из них не сможет быть исполненным.

Проводите ритуалы в полночь. В это время не только диск хорошо виден. Суть в том, что именно в полночь магическая энергетика достигает своей высшей точки. Слова произносить следует тихонько (желательно шепотом). Вот только звучать они должны четко, и без запинок. Можете заранее потренироваться в их проговаривании. Тогда они со сто процентной вероятностью сбываются.

Когда станете загадывать заветное желание, смотрите пристально на лунный диск. Такой контакт позволит вашим словам быстрее осуществиться, и результат наступит намного быстрее.

На убывающую луну лучше не делать магические процедуры можно себе навредить. Это негативно скажется на результате, и вы не сможете достичь необходимого исхода. Для магических ритуалов часто используют моменты растущей луны. Загадывание происходит довольно просто. Заклинание читается после того, как мысль полностью будет сформулирована.

Водные обряды

Довольно весомо спутник Земли влияет на водные ресурсы. Это касается не только водоемов где можно совершать обряды, но и человека, ведь мы, в большей степени, состоим из воды. Поэтому лучшими считаются обряды на полнолуние на исполнение желания, которые используют воду. Их техника довольно проста, но можете быть уверенными в том, что всё сбудется. Рассмотрим самый действенный ритуал. Такой ритуал на исполнение желаний в полнолуние не обязательно проводить на луну. Вы можете просто заговорить своими словами воду, которую заранее настаивают на лунном свете. Для этого следует набрать воду в стакан, и поставить его на окно. Вода зарядится лунной энергетикой.

«Я, раба Божья (имя), прошу небо исполнить мое самое заветное желание. Мечта моя обязана осуществиться, ведь я прошу этого от чистого сердца. Никогда еще не приходилось мне просить помощи, но больше я не могу терпеть. Желаю, чтобы мечты осуществлялись, и не покидали меня. Лавровый лист помогает моим мечтам, поэтому он поможет мне достичь цели. Любви прошу, и удачи. Идеально, если результат придет после моего дня рождения. Это станет для меня идеальным подарком. Этого никуда не деть. Аминь».

Как только прозвучат эти слова, можно озвучивать свою мечту например о любви. Главное, это вкладывать в заговор свою чистую энергетику. Один день не трогайте стакан. Спустя сутки заговоренная вода готова к употреблению. Можете ее пить, можете ею умываться. Вы должны полностью ее израсходовать.

Записки для луны

Для того, чтобы исполнение желаний в полнолуние осуществилось с молниеносной скоростью, необходимо проводить специальные обряды. Смысл их заключается в том, что вы должны написать на бумаге все свои мечты, которые относятся к материальной сфере. Написать их необходимо таким образом, будто они уже осуществились. Сделать это просто, если вы этого сильно желаете. К каждой просьбе вы должны написать слова благодарности для луны.

«Благодарю луну за то, что принесла мне машину. Ее привлечение существенно улучшилось мою жизнь», или «Спасибо за то, что деньги пришли в мой дом. Их привлечение помогло мне. Их энергия помогает мне жить», или «Любовь свою я встретила благодаря тому, что луна помогла мне в этом. Давно любви мне хотелось. Вот только не приходилось мне ранее достигать любви в отношениях. Весь мой смысл жизни заключался в поиске любви».

Как только наступит полночь, начинайте читать записку. Важно позаботиться о том, чтобы свет луны падал по всей комнате а не только на лист. Расположите бумагу на подоконнике, а сверху нужно поставить фигуру, олицетворяющую лошадь. Чаще всего, используется шахматный конь. Не нарушайте положение вещей несколько дней. После этого можете сложить ее в несколько слоев, и положить в постель.

Магнит для исполнения мечты

Этот ритуал работает таким образом, что мечту свою вы будете притягивать, как магнитом. Для того, чтобы сделать магические процедуры, нужно проделать следующие действия. Если вашим желанием являются деньги, то использовать лучше свечи зеленого цвета. Свечи должны быть только четного количества. Зажгите их, и в расслабленном состоянии смотрите на огонь. Сформулируйте свою просьбу, и представьте момент ее осуществления. Теперь вы должны написать свою просьбу на бумаге, используя мельчайшие подробности. Полнолуние поможет скорейшему осуществлению. Следующий этап состоит в том, что вам необходимо завернуть в лист магнит, и завернуть красной нитью. Положите оберег в сумку, и постоянно держите при себе.

Источник: pupsauto.ru