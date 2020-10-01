В какой день октября 2020 подстричься, чтобы привлечь деньги

21 и 22 октября. Эти два дня будут проходить под покровительством Козерога, и подарят возможность улучшить финансовое состояние.

С помощью лунного календаря и стрижки можно улучшить финансовое состояние

Узнать, в какие дни октября 2020 года лучше отправиться на стрижку, чтобы привлечь деньги, можно из лунного календаря. Каждому человеку известно, что ночное светило оказывает большое влияние на человека. Если правильно выбрать день для стрижки, то можно добиться того, что локоны станут здоровее, красивее, можно увеличить привлекательность и даже улучшить финансовое состояние.

С помощью лунного календаря и стрижки можно улучшить финансовое состояние

Благодаря лунному календарю стрижек каждый человек может выбрать для себя день для манипуляций с локонами и улучшить определенную сферу жизни, а также состояние самой шевелюры. В октябре 2020 года есть несколько дней, и после стрижки в них можно улучшить финансовое состояние.

5 октября. В этот день ночное светило будет пребывать в знаке зодиака Телец. Фаза будет убывающая. Неважно, какую процедуру совершить с локонами в этот день, финансовое состояние будет только улучшаться. Это связано с тем, что человек будет более целеустремленным и настойчивым. Благодаря уверенности в своих силах деньги будут только приумножаться.

14 октября. В этот день будет главенствовать Дева, а ночное светило также будет пребывать в убывающей фазе. После процедур с волосами в этот день у человека прибавиться рациональности, собранности и аналитического мышления. Будет достаточно легко найти новые источники дохода. Верное решение можно будет принять в самой сложной ситуации.

21 и 22 октября. Эти два дня будут проходить под покровительством Козерога, и подарят возможность улучшить финансовое состояние. Ночное светило будет пребывать в фазе роста. После стрижки можно будет принять верные и взвешенные решения относительно рабочих вопросов. Благодаря этому можно заполучить стабильный заработок. Высока вероятность продвижения по карьерной лестнице.

27 октября. Этот день создан для тех, кто хочет получить продвижение по карьерной лестнице. Связано это с тем, что этот день будет проходить под знаком зодиака Рыбы. После стрижки в этот день интуиция будет обострена, и благодаря этому можно получить повышение на работе или легко понять, где можно обрести выгоду.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в октябре 2020 года

Есть дни, в которые не стоит проводить никаких манипуляций с волосами, так как их состояние может существенно ухудшиться, но также могут быть неудачи и в других сферах жизни.

2 и 3 октября. Состояние здоровья может ухудшиться, и иммунная система организма может ослабнуть, но вот от негативной энергетики можно будет избавиться.

16 октября. Манипуляции с волосами лучше не проводить, так как могут быть несчастья в семейной жизни, а также есть риск ухудшения отношений с окружающими.

25 и 26 октября. После стрижки волосы могут начать сильно выпадать, а также есть риск развития различных заболеваний.

28 октября. После стрижки локонов может ухудшиться их состояние, а также состояние иммунной системы может пострадать.

Каждому человеку стоит помнить, что волосы очень важны, ведь благодаря им происходит обмен энергией.

Источник: rsute.ru