Точный астрологический прогноз на четверг 1 октября 2020 года

В первый день второго месяца осени Водолеям грозят утраты и случайные травмы.

Представителей воздушного знака Зодиака предупредили о случайной травме

Гороскоп на 1 октября 2020 года – на четверг, насулил знакам Зодиака Телец и Рак возможность заполучить влиятельных покровителей.

В первый день второго месяца осени Водолеям грозят утраты и случайные травмы.

Астропрогноз также предупредил о неприятностях Весов – они могут столкнуться с затяжной болезнью, сообщает Главред.

Как представителям земной стихии советуют провести первый день октября

Телец

Благодаря возросшему обаянию есть шанс обзавестись влиятельными покровителями. Возьмитесь за начатые дела, которые нужно довести до конца.

Козерог

Можно рассчитывать на помощь звезд в реализации самых амбициозных замыслов. День подходит для накопления знаний.

Дева

Откажитесь от консервативности и накапливайте знания. Можно начать ремонт, навести порядок дома или организовать праздник для близких.

Как представителям огненной стихии советуют провести первый день октября

Овен

Новости могут вывести из себя, пошатнуть здоровье, может ухудшиться настроение. Возможны склоки с начальством. Есть угроза неприятных изменений на работе или на личном фронте.

Лев

Можно посвятить время общению с близкими. После обеда прогнозируется неожиданная новость. Вы можете кем-то ненадолго увлечься.

Стрелец

Жизненных сил будет мало. Откажитесь от шуток с подтекстом, неосторожных слов и категоричности. Возможно, вы "заразитесь" жесткостью.

Как представителям водной стихии советуют провести первый день октября

Рак

Есть шанс познакомиться с людьми, которые могут помочь вам в будущем. Вы можете получить влиятельных покровителей. Чтобы принять правильное решение, прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Скорпион

День не подходит для важных дел и принятия решений. Вы можете оказаться под контролем сильных эмоций. Оберегайте себя от внешних событий.

Рыбы

Творческий подход к делам поможет избавиться от неприятного жизненного налета. Вы сможете почувствовать уверенность в себе, если сумеет воздержаться от глупых поступков.

Как представителям воздушной стихии советуют провести первый день октября

Близнецы

Есть угроза столкновения с ограблением или грубостью. Нельзя неоправданно рисковать и слишком себя перегружать. Вы можете что-то потерять из-за иллюзий и подыгрывания своим слабостям.

Весы

Постарайтесь уберечь себя от болезней, показана профилактика. Хронические болезни могут обрести острую форму.

Водолей

Вам грозят случайные травмы или болезни, которые могут помешать реализации планов. Не рассчитывайте на то, что будет все идти, как планировалось. Показана предельная осторожность.