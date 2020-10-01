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Общество / Стиль жизни

Хреновина рецепт на зиму

09:41 01.10.2020 Фото: pixnio.com
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Рецепт «Хреновины» с чесноком и помидорами прост в исполнении и занимает не более 30 минут.

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Закуска из хрена отличается острым пряным вкусом, поэтому в народе ее называют «хренодер», «огонек» или «горлодер»

«Хреновина» – отменная добавка к основному блюду. При соблюдении правильной рецептуры популярный соус можно быстро приготовить в домашних условиях.

Закуска из хрена отличается острым пряным вкусом, поэтому в народе ее называют «хренодер», «огонек» или «горлодер». Ароматную приправу обычно подают с мясом или рыбой, но многим нравится употреблять ее с черным хлебом.

Овощную заготовку делают из свежих продуктов, главный ингредиент – хрен. От его количества зависит острота блюда. С корнеплодом нужно обращаться осторожно: в измельченном виде он издает резкий едкий запах, который вызывает чихание и слезотечение.

Некоторые хозяйки для смягчения аромата кладут в соус морковь. Однако, по мнению профессиональных поваров, готовится настоящая хреновина с помидорами и чесноком, без каких-либо овощных добавок.

Хрен имеет твердую волокнистую структуру, поэтому лучше всего его измельчать не в кухонном комбайне, а при помощи ручной мясорубки.

Для того чтобы не плакать во время процесса, следует воспользоваться такими советами:

очистить корнеплод от шкурки;
нарезать на мелкие кусочки;
установить мясорубку;
надеть на металлическое кольцо с решеткой полиэтиленовый мешок;
крепко завязать пакет.

При выборе помидоров важно обратить внимание на их внешний вид: помятые и перезрелые плоды использовать нельзя, потому что заготовка из некачественных овощей быстро закиснет.

Процесс приготовления

Рецепт «Хреновины» с чесноком и помидорами прост в исполнении и занимает не более 30 минут. В 100 г готового продукта содержится всего 23 ккал.

Необходимые ингредиенты:

томаты – 0,5 кг;
чеснок – 3 зубца;
хрен – 100 г;
соль – 1 ч. л.

Как готовить острую закуску:

Красные мясистые помидоры помыть, удалить плодоножки, разрезать на 4 части.
Чеснок освободить от кожицы, натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку вместе с томатами.
В полученную смесь добавить измельченный корень хрена.
Посолить и хорошо перемешать.

По желанию в хреновину можно положить черный (красный) перец и немного сахара.

Хранение

Готовый продукт раскладывают в стерилизованные банки из стекла, закрывают капроновыми или жестяными крышками. Хранят изделия при температуре от +6°С до -8ºC.

Не стоит использовать емкость большого объема, так как в процессе многократного изъятия банки из холодильника «Хреновина» может испортиться от перепада температур.

Следует учитывать, что через 5-6 месяцев острота холодной приправы станет меньше, поэтому в банки, предназначенные для долгого хранения, нужно добавлять на 20-30 г больше кашицы или засыпать щепотку красного перца.

Заготовку выставляют на праздничный стол, едят дома за обедом или ужином, предлагают в кафе и ресторанах. Пикантная закуска улучшает аппетит, защищает от простуды и кишечных инфекций. Несмотря на пользу, блюдо не рекомендуется употреблять в больших количествах, чтобы не вызвать воспаление слизистых оболочек, пишет канал "Азбука огородника".

Источник: ntr-24.ru

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