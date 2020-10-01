1 октября - Международный День пожилых людей

Ожидается, что в период между 2018 и 2030 годами число людей в возрасте от 60 лет вырастет с 901 млн. человек до 1,4 млрд. человек.

Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение – в них так нуждается поколение, так много сделавшее для нас

Международный день пожилых людей – это праздник старшего поколения. Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение – в них так нуждается поколение, так много сделавшее для нас.

Целью проведения праздника Международного дня пожилого человека является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, повышение степени информирования общественности о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям, обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.

Пожилые люди всегда играли значительную роль в обществе. Они служат примером для молодых, они являются наставниками и хранителями традиций. В то же самое время – это одна из самых уязвимых групп населения. Многие пожилые люди оказываются в нищете, становятся инвалидами или сталкиваются с дискриминацией. Во многих регионах мира возрастное неравенство является результатом множества факторов: места жительства, пола, социально-экономического положения, здоровья, дохода. По мере улучшения услуг в области здравоохранения численность пожилых людей растет. Их потребности также растут, равно как и их вклад в общество.

Международный день пожилых людей призван обратить наше внимание на ту важную роль, которую играют пожилые люди в жизни общества, и повысить осведомленность о положительных сторонах и проблемах старения в современном мире.

Ожидается, что в период между 2018 и 2030 годами число людей в возрасте от 60 лет вырастет с 901 млн. человек до 1,4 млрд. человек. В этой связи необходимо с особым вниманием следить за демографическими и экономическими тенденциями, которые могут негативно сказаться на благосостоянии людей пожилого возраста.

По данным Росстата за 2018 год, в Еврейской автономной области проживают 31,5 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет 19,2% численности населения области. За последние 10 лет численность людей пожилого возраста в ЕАО увеличилась на 24,5%.

Сегодня на качество и продолжительность жизни пожилых людей влияет не столько хорошая экология, здоровый образ жизни, правильное питание, помощь со стороны государства, сколько отношение близких к людям преклонного возраста и крепость семейных связей.

Забота о своих пожилых родителях – обязательное условие, чтобы считаться полноценным человеком нашего общества. Особое внимание необходимо уделить одиноким пожилым людям, как проживающим в своих квартирах, так и тем, которые проживают в домах-интернатах. Поэтому к работе с пожилыми людьми, необходимо привлекать соседей, друзей, «волонтеров», устраивать неформальные встречи с молодёжью, школьниками, работниками предприятий и организаций, в которых ранее работали, встречи с участием работников социальных служб и учреждений.

Только общими усилиями мы можем обеспечить, чтобы люди пожилого возраста не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более разнообразной, полноценной и приносящей удовольствие.

Почтение к старшим – обязательное условие существования любого здорового общества. В этом чувстве сливаются уважение к жизненному опыту и сердечная благодарность родителям, наставникам, старшим товарищам за участие в нашей судьбе. Внимательное отношение к пожилым людям – показатель того, что душа народа жива, а его будущее опирается на твердый фундамент прошлого. Их память хранит живую историю, и каждое их слово, каждое воспоминание и мудрый совет бесценны для нас.

Источник: rospotrebnadzor.ru