"До тех пор, пока люди будут резать животных, они будут убивать друг друга": 1 октября - Всемирный день вегетарианства

Древнегреческий математик разработал режим питания, основанный исключительно на растительной пище, поэтому именно его можно считать одним из самых первых вегетарианцев.

Придерживался вегетарианства и самый известный человек эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи. Итальянец настолько любил животных и все живое вокруг, что отправлялся на местные рынки и массово скупал там всех животных, убийство ради пропитания было для него неприемлемым.

"До тех пор, пока люди будут резать животных, они будут убивать друг друга", — часто любил повторять да Винчи.

Вообще вегетарианство начало активно практиковаться еще в Древней Индии и Греции. А вот первое официальное вегетарианское общество было организовано в Англии в 1847 году.

Лев тоже может быть вегетарианцем

В России увлечение вегетарианством также началось в XIX веке. Активным пропагандистом этой системы питания был писатель Лев Толстой. По его инициативе в России начали читать лекции и проводить конференции о пользе отказа от мяса и рыбы.

В знаменитом романе Ильфа и Петрова "12 стульев" есть эпизод, где московский приятель Остапа Бендера Коля Калачев обсуждает со своей женой Лизой, пресытившийся вегетарианской кухней, истинные кулинарные предпочтения писателя Толстого:

— Лев Толстой, — сказал Коля дрожащим голосом, — тоже не ел мяса.



— Да-а, — ответила Лиза, икая от слез, — граф ел спаржу.— Спаржа — не мясо.— А когда он писал "Войну и мир", он ел мясо! Ел, ел, ел! И когда "Анну Каренину" писал — лопал! лопал! лопал!<…>— А когда "Крейцерову сонату" писал — тогда тоже лопал?— ядовито спросил Коля.— "Крейцерова соната" маленькая. Попробовал бы он написать "Войну и мир", сидя на вегетарианских сосисках.

После Октябрьской революции вегетарианство на всякий случай запретили, но уже спустя несколько десятков лет оно возродилось, о чем и свидетельствует диалог героев Ильфа и Петрова.

Заветы Толстого живы и в наше время. Из известных россиян, например, такого типа питания придерживается путешественник, писатель, художник и священник Федор Конюхов и политик Владимир Жириновский, который и вовсе пообещал перевести на вегетарианскую диету всех членов ЛДПР.

"В Норвегии ввели день без мяса, правда, пока для военнослужащих. Это очень правильно. Мясо — очень вредный продукт. Норвегия — богатая страна, они прекрасно понимают, что нужно приучать людей больше к вегетарианской пище. В ЛДПР не курят, алкоголь не употребляют. Теперь мы еще будем навязывать членам ЛДПР вегетарианскую пищу", — сказал он.

В мире на данный момент насчитывается порядка 1 миллиарда вегетарианцев. Среди современных зарубежных звезд такого питания придерживаются Том Круз, Николь Кидман, Джим Керри, Памела Андерсон, Ума Турман и многие другие.