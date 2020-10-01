Подробный гороскоп от Павла Глобы на 2021 год для каждого знака зодиака. Что готовит тебе будущий год?

По прогнозу Павла Глобы 2021 год выдастся достаточно стабильным и спокойным, но не лишённым неожиданных поворотов судьбы. Это благодатное время для саморазвития, а также продвижения по службе. Те, кто смогут хорошо зарекомендовать себя, будут сполна вознаграждены символом года.

Наступает год Белого Металлического Быка

Общие рекомендации на 2021 год

Итак, что же готовит год Металлического Быка для вас?

Особенно удачным выдастся год для Львов, Козерогов и Рыб.

Не забудет Бык и о своих любимчиках – Овнах и Тельцах.

Для Близнецов и Дев год будет противоречивым, полным всевозможных преград.

А вот Водолеям лучше воздержаться от долгосрочного планирования и поддаться воле судьбы.

Существенное влияние на общий прогноз для всех знаков зодиака окажет 13-й знак – Змееносец. Он обещает добавить в равномерное течение года остроты и драйва. Этот год не станет провальным или столь же стрессовым, как предыдущий, но сформирует определённый фундамент для будущих событий.

Гороскоп здоровья Павла Глобы на 2021 год

Металлический Бык, хоть и является существом с необычайной силой и упорством, однако, этими качествами сможет наградить не всех. Год будет неоднозначным в плане здоровья, по большей части пострадает психологическая сфера. Но восстановиться к концу года смогут все, что не может не радовать.

Меньше всех переживать о своём самочувствии придётся Козерогам, Тельцам и Овнам. Но это не означает, что вы станете неуязвимыми. Возможны сезонные заболевания, а также психологический кризис или депрессия. Вам точно стоит научиться расслабляться и контролировать свой разум. В этом вопросе на помощь приходят медитация и йога. Начните с малого, через некоторое время поймёте, что потратили время и силы не зря.

Представителям водной стихии стоит сконцентрировать своё внимание на здоровье органов зрения и пищеварительной системы. В комплексе могут пострадать зубы. Звёзды также советуют вам воздержаться от нахождения или работы на высоте. Имеются определённые риски.

Девам в 2021 году следует быть особенно аккуратными с огнём. Есть опасность обжечься. Держитесь подальше от фейерверков, костров, даже газовая конфорка может представлять опасность.

Для представителей воздушной стихии год начнётся пробс проблем в носоглотке. Могут обостриться хронические заболевания. Не пытайтесь никого удивить, одевайтесь по погоде. Ваши наряды в больнице всё равно никто не увидит.

Для Львов и Стрельцов год окажется наполненным стрессом и тревогами. Высока вероятность заработать нервный срыв. Поэтому не встревайте в споры, не участвуйте в скандалах или перемывании костей коллегам или знакомым. Будьте выше всего этого и подальше от конфликтов. Так сохраните внутреннюю гармонию и убережётесь от сопутствующих расстройств.

Финансовый гороскоп Павла Глобы на 2021 год

Металлический Бык обещает каждому воздать по его заслугам в 2021 году. Те, кто много работают, будут получать достойное вознаграждение за свой труд. И наоборот. Ждать халявы не приходится, ведь символ года справедлив и беспристрастен. Только если фортуна решит стать вашей близкой спутницей, решайтесь на авантюры. Во всех остальных случаях помните: тише едешь – дальше будешь.

Каждое решение принимайте обдуманно и взвешенно. Достичь успеха с наскока точно не получится, а вот попасть под копыта своенравному животному – вполне. Серьёзно относитесь к своей работе, бизнесу и в наступающем году вас ждёт стабильный рост вверх.

Любовный гороскоп Павла Глобы на 2021 год

На личном фронте ждать чего-то неординарного не приходится. Хотя, в целом год будет крайне благоприятным для начала новых серьёзных отношений, свадьбы или рождения детей. Любые ответственные и обдуманные решения под руководством Металлического Быка будут иметь успех.

Белый бык – животное неромантичное, поэтому не ждите свиданий под луной или серенад под окном. Даже легкомысленные поклонники внезапно задумаются о начале серьёзных отношений, не говоря уж о тех парах, что вместе больше года или двух.

Общее положение дел в 2021 году не будет располагать к влюблённости или наивности. Сначала рабочие обязанности и семья, только потом свидания и флирт. Не стоит тратить своё время на мимолётные интрижки, лучше делать ставку на серьёзные отношения, поэтому не каждый человек подходит на роль партнёра.

Гороскоп по знакам зодиака на 2021 год Белого Быка

Овен

В конце зимы отношения между родственниками и влюблёнными могут накалиться. Причиной тому станут разногласия относительно дальнейшего совместного будущего. Что тут сказать, ищите компромисс.

Что обещает гороскоп на 2021 год Овнам? Для своенравных представителей этого знака, год Белого Металлического Быка окажется продуктивным. Удастся воплотить в жизнь даже смелые мечты. Не бойтесь планировать будущее, пока ситуация позволяет вносить коррективы.

Весна вернёт в жизнь Овнов гармонию и покой. Но не забывайте работать, Металлический Бык всем воздаёт по заслугам.

Осень предложит Овнам задуматься о дальнейшем будущем и карьере. Определитесь, чего вы в действительности хотите и двигайтесь к цели.

Лето будет для вас весьма благоприятным, однако излишне расслабляться всё-таки не стоит.

Телец

Для Тельцов 2021 год готовит не самый простой период в жизни. После года хулиганки-Крысы, всем представителям знака очень хочется отдохнуть и пополнить жизненные запасы, однако, такой возможности не представится.

Начало года будет противоречивым. Предстоят большие непредвиденные расходы. В основном трудности будут связаны с финансовым сектором, однако и на работе могут появиться конфликты.

С наступлением весны жить станет проще. Особенно наладится личная жизнь. Одинокие представители знака найдут свою половинку, а те, кто уже довольно давно вместе решат перейти на новый уровень отношений и если не пожениться, то начать жить вместе.

Особенно опасно начало лета для тех, кто имеет вредные привычки, особенно курильщиков. Вы слишком долго думали, что ваше здоровье железное, а зря. Лёгкие заставят вас выложить крупную сумму на лечение, а сколько времени придётся провести в очереди к врачу, зависит только от вашей удачи.

Осенние месяцы будут благоприятными для решения рабочих вопросов. В этот период можно смело отправляться в длительные командировки и участвовать в переговорах. А тем представителям знака, кто ведёт свой бизнес, удастся расширить свои партнёрские связи.

Близнецы

Начало года будет успешным, благодаря вашей работе над собой. Особенно преуспеют работники сельскохозотрасли и сферы услуг. Удачными также окажутся деловые переговоры. Используйте это время по максимуму, ведь оно начнётся 12 февраля, а не 1 января, как мы привыкли.

Близнецам 2021 год обещает много любви, причём чистой и искренней. Удивительно, что в нашем мире все ещё остались люди, которые любят не за что-то, а просто так. Вам повезёт узнать, каково это быть в отношениях с подобным человеком.

Весна выдастся суетливой, но хлопоты по большому счёту будут приятными. Придётся заняться обустройством дома. Много времени отнимут дети, с которыми придётся заниматься и водить на разные кружки или секции.

Летом Близнецы лицом к лицу столкнутся с последствиями своей лени. Пришло время разгребать старые задачи. Всё ваше внимание будет сфокусировано на работе, так что не рассчитывайте понежиться на песочке у моря в отпуске. Пока все будут отдыхать, вы будете работать в поте лица, как символ года.

Осень окажется тяжёлым временем, по большей части из-за ухудшения общего самочувствия и стресса. Ваше психоэмоциональное состояние тоже окажется в зоне риска. Ищите способы сбросить негативную энергию, в этом эффективнее всего окажется спорт и медитация.

Как только столбик термометра поползёт вниз, многие Близнецы почувствуют себя в плену соблазнов. Не поддавайтесь на провокации, символ года проверяет вашу стойкость и выдержку!

Рак

В 2021 году Ракам захочется кардинально сменить образ жизни, работу, окружение и даже гардероб. Причиной тому станет затянувшаяся депрессия. Почему бы и нет. Это своеобразный способ развеяться и сбросить эмоциональный груз с души.

Начало года будет удачным, особенно положительными окажутся перемены в личной жизни. Времени на грусть и депрессию не останется, поэтому не переживайте о том, что зима будет скучной и однообразной. По крайней мере, с 12 февраля жизнь войдёт в новое русло.

Конец весны порадует всех Раков решением проблем на любовном фронте. Кто-то даже решит заключить брак, но велика вероятность, что причины будут более чем корыстными.

Лето порадует теплом, но расслабиться у речки или на море не получится. Вы будете заняты выяснением отношений с близкими и коллегами. Неужели оно вам надо, тратить погожие деньки на склоки?

С приходом холодов жизнь потребует от Раков принятия серьёзных решений и обдуманных поступков. Не все ваши начинания увенчаются успехом, но если проявить достаточно настойчивости и не забывать о субординации, всё сложится.

Конец декабря и начало января серьёзно подорвёт ваше финансовое положение. Многие траты будут вам не по карману. Рационально оценивайте свои возможности.

Лев

Для Львов 2021 год окажется одним из самых удачных в жизни. Не так часто фортуна решает сопровождать каждый ваш шаг. Астролог советует вам браться за всё новое, заниматься самосовершенствованием, поисками себя и гармонии в жизни.

Начало года выдастся суетливым, но очень интересным. Главное, помните, что Металлический Бык вступает в свои права только 12 февраля, до того времени руководствуйтесь гороскопом для предыдущего 2020 года.

В начале весны возможны сложности в личной жизни, но уже через пару месяцев пыль уляжется и станет возможным найти компромисс. Не будьте категоричными, а главное – старайтесь внимательно слушать и слышать своего партнёра.

Лето подарит вам долгожданный отдых и расслабление. Особо удачливые представители знака получат внеочередной отпуск, а также приличную премию за свою работу.

В сентябре придётся выслушать несколько неприятных высказываний в ваш адрес. Но не беспокойтесь, это происки завистников, ни больше, ни меньше.

Декабрь не порадует финансовой стабильностью, ваши расходы явно будут превышать доходы. Учитесь планировать свой бюджет и ни в коем случае не берите в долг.

Дева

Девам 2021 год, по предсказанию Павла Глобы, обещает интересное время головокружительных взлётов и неожиданных падений. Металлический Бык почему-то решит изменить своим принципам в отношении вас, и никак не будет способствовать наступлению стабильного и спокойного времени.

Начало года будет напряжённым. Главным образом благодаря выходкам коллег и трудностям во взаимопонимании с руководством. Если сможете преодолеть кризисную ситуацию и наладить контакты всё довольно быстро разрешится.

К середине весны ситуация станет менее напряжённой. Получится даже взять небольшой перерыв и отдохнуть. Используйте этот шанс по полной, ведь грядущие события заставят вас мобилизовать все свои внутренние силы.

В августе звёзды советуют Девам быть осторожнее. Есть риск обострения хронических заболеваний и ухудшения самочувствия. Держитесь подальше от экстремальных видов спорта, а также источников открытого огня.

Осень способствует установлению мира в семейных отношениях. Получится наладить диалог с партнёром и детьми. Но не думайте о том, что на этом всё закончится. У вас впереди ещё длинный путь.

Конец года осложнится новой волной интриг за вашей спиной. Подумайте, чем вы вызываете такую волну зависти в свой адрес?

Весы

К Весам 2021 год будет более чем благосклонен. У вас получится решить проблемы и стабилизировать своё финансовое положение. Однако, в любовных вопросах удачи не ждите, так всё будет зависеть исключительно от ваших намерений и поступков.

Уже с конца февраля Весы почувствуют, что их жизнь кардинально сменила вектор движения. Если ранее ощущались какие-то упаднические движения, то теперь всё пойдёт на лад.

Весна подарит вдохновение и творческий прорыв всем представителям знака, связанным со сферой театра и кино, живописи, музыки или скульптуры. В апреле-мае начнётся невероятный подъём энергии у всех Весов.

Летом семейные представители знака вновь почувствуют влечение к своему партнёру. Отношения наладятся, возможно, даже начнётся второй медовый месяц.

Осенние месяцы не предвещают никаких серьёзных потрясений для Весов, однако поберечь своё здоровье в сезон простуд будет нелишним.

С наступлением декабря Павел Глоба советует вам приготовиться к непредвиденным финансовым трудностям. Дело не в подарках близким на Новый год, а в решении насущных вопросов, которые не получится отложить до лучших времён.

Скорпион

Для Скорпионов грядущий год будет спокойным и стабильным. Хоть вы и не любители однообразия, но это время поможет привести в порядок своё психологическое состояние и заняться построением долгосрочных планов.

Зимой Скорпионам предстоит всё своё свободное время посвятить изучению нового. Жизнь заставит вас заняться самообразованием, а также постижением новых истин. Вряд ли такому одарённому в интеллектуальном плане знаку придётся тяжко.

Весна порадует многих представителей знака долгожданным отдыхом и новыми впечатлениями. Отправляйтесь в путешествие и не бойтесь выйти за пределы туристической тропы.

Чем теплее будет на улице, тем больше страсти вернётся в отношения с партнёром. Тем, кто уже порядком устал от ссор, этот период покажется манной небесной.

Вплоть до ноября не предвидится никаких кардинальных перемен в жизни. Но чем ближе будет ваш день рождения, тем сильнее станет ветер перемен.

Декабрь способствует стабилизации отношений с коллегами, многие конфликты удастся преодолеть. А вот с финансами всё будет не так стабильно, как хотелось бы.

Стрелец

Для Стрельцов 2021 год будет ознаменован продуктивной работой, а также эмоциональным подъёмом. Пришло время вылезти из затянувшейся депрессии и взять ситуацию в свои руки. Хватит сетовать на несправедливость жизни, всего вы вполне способны добиться сами.

Февраль и январь помогут наладить отношения с близкими. Помните, что в январе Металлический Бык ещё не успеет вступить в свои права, поэтому кардинальных перемен ждать не стоит.

Весна покажет, что ваша работа над собой не прошла бесследно. Ваши профессиональные обязанности возрастут, но с ними поднимется и ежемесячное жалование, а это не может не радовать.

Летние месяцы будут благодатными для отдыха, а также решения жилищного вопроса. Тем, кто хорошо работает, нужно хорошо отдыхать. Не экономьте и отправляйтесь в путешествие, о котором мечтали.

Осенью Стрельцам придётся уделить особое внимание своему здоровью. С целью профилактики простуд, а также укрепления иммунитета принимайте витамины и не забывайте о физической активности.

Последние месяцы зимы принесут небольшие проблемы на работе, но всё наладится ещё до Нового года.

Козерог

Для Козерогов 2021 год будет невероятно удачным, поэтому можно смело приниматься за решение любых вопросов и не бояться непредвиденных неприятностей. Пользуйтесь благосклонностью символа года, но не забывайте о том, что каждому воздаётся по его заслугам, а тунеядцев металлический Бык категорически не любит.

К концу зимы представители этого знака смогут улучшить своё материальное положение, главным образом за счёт дополнительного заработка, который удастся найти благодаря родственникам или друзьям.

Весна порадует тёплом и продвижением по карьерной лестнице. Преуспеют все творческие люди, дизайнеры, а также государственные служащие.

Летом Козероги будут увлечены новыми отношениями. Приятное знакомство перерастёт в длительную связь с возможным счастливым концом. Всё, как обычно, зависит только от вас.

Водолей

Для Водолеев 2021 год окажется противоречивым и довольно-таки сложным. Придётся искать баланс, компромисс и постараться не навредить близким. Очень многое зависит от вашей способности находить общий язык с людьми.

В конце зимы Водолеи смогут улучшить своё материальное положение, но благодатное время продлится недолго. Непредвиденные расходы очень быстро приведут ваш бюджет в упадническое состояние.

Конец весны окажется для вас неоднозначным, есть вероятность попасться на удочку аферистов. Особенно подверженными внушению будут люди старшего поколения.

Осень заставит вас посмотреть на свою жизнь под другим углом. Это не самое удачное время для переездов или смены места работы. Однако, составить план действий будет нелишним.

Рыбы

Для Рыб 2021 год будет более успешным, чем для большинства других знаков. По словам астролога, не все месяцы будут одинаково удачными, но с переменным успехом к концу декабря вы добьётесь заметного прогресса по всем фронтам.

До середины зимы не ждите кардинальных перемен, однако в конце февраля наметятся положительные сдвиги.

С началом весны отношения с близкими наладятся, а в чувства вернётся лёгкость и непринуждённость.

Летом ищите способ спокойно отдохнуть, чтобы никто вас не тревожил, даже по рабочим вопросам. Иначе к началу осени рискуете подхватить серьёзное простудное заболевание.

Стабильное окончание года поможет Рыбам решить все насущные вопросы и даже укрепить своё финансовое положение. На работе тоже ожидаются положительные сдвиги.

Источник: gadalkindom