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Кому и на сколько повысили пенсию с 1 октября 2020

09:30 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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В Пенсионном Фонде Российской Федерации отметили, что делается всё дистанционно, чтобы обезопасить население.

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Бибикова рассказала, кто получит прибавку к пенсии с 1 октября

С 1 октября повышаются пенсии военным пенсионерам, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Причем к этой категории относятся не только бывшие военные, но и сотрудники всех силовых ведомств.

«Эта индексация привязана к повышению должностных окладов в тех органах, где пенсионеры раньше служили. С 1 октября в силовых структурах оклады повысят на 3 процента, следовательно, размеры пенсий вырастут пропорционально», — отметила сенатор.

Что касается страховых и социальных пенсий, то они будут увеличены в 2021 году. Страховые пенсии, включая пенсии по старости, — с 1 января.
«Не так давно сенаторы встречались с президентом, и Владимир Владимирович Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Причём это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-4 процента. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей», — сказала Бибикова
Наряду с пенсиями многие, в частности, ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — они будут повышены с 1 февраля. Здесь размер индексации определяется, исходя из «индекса потребительских цен за предыдущий год» — пока он 3,8 процента.

«С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Пока это 2,6 процента, но показатель ещё может быть скорректирован», — пояснила Бибикова.

Источник: pnp.ru

пенсионер пенсия Елена Бибикова
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