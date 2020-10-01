Должен ли быть кассовый аппарат в автобусе с 1 октября 2020

Госдума приняла законопроект о продлении моратория на административные штрафы за продажу водителями и кондукторами билетов на общественном транспорте.

Водителей автобусов будут штрафовать за отсутствие кассовой техники

В России установлены административные наказания за неприменение контрольно-кассовой техники при продаже водителями билетов в общественном транспорте. Такие законодательные нормы вступают в силу 1 октября.

Закон вносит изменения в КоАП. Устанавливаются штрафы для водителей и кондукторов, которые не используют контрольно-кассовую технику при продаже билетов пассажирам. Также штрафы установлены за отсутствие такой техники при расчётах за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Штрафы составят для должностных лиц — от четверти до половины от суммы расчёта, проведённого без ККТ, но не менее 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 75% до одного размера суммы расчёта, но не менее 30 тысяч рублей.

Изначально эти нормы должны были вступить в силу с 1 июля, но срок решили перенести на 1 октября.

Источник: pnp.ru