01.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Должен ли быть кассовый аппарат в автобусе с 1 октября 2020

10:15 01.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Госдума приняла законопроект о продлении моратория на административные штрафы за продажу водителями и кондукторами билетов на общественном транспорте.

% name% title
Водителей автобусов будут штрафовать за отсутствие кассовой техники

В России установлены административные наказания за неприменение контрольно-кассовой техники при продаже водителями билетов в общественном транспорте. Такие законодательные нормы вступают в силу 1 октября.

Закон вносит изменения в КоАП. Устанавливаются штрафы для водителей и кондукторов, которые не используют контрольно-кассовую технику при продаже билетов пассажирам. Также штрафы установлены за отсутствие такой техники при расчётах за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Штрафы составят для должностных лиц — от четверти до половины от суммы расчёта, проведённого без ККТ, но не менее 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 75% до одного размера суммы расчёта, но не менее 30 тысяч рублей.

Изначально эти нормы должны были вступить в силу с 1 июля, но срок решили перенести на 1 октября.

Источник: pnp.ru

автобус водитель автобуса касса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы готовы к работе с кассами в транспорте?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нельзя стричь волосы и ходить в гости: Все запреты 1 октября 2020 года
10:30 01-10-2020
Нельзя стричь волосы и ходить в гости: Все запреты 1 октября 2020 года
Почему умершие мужчины содержат живых россиянок, ответили эксперты
10:30 01-10-2020
Почему умершие мужчины содержат живых россиянок, ответили эксперты
БердскНе откроется больше офис регоператора "Экологии-Новосибирск" в Бердске. Как быть пожилым жителям 60+?
10:23 01-10-2020
Не откроется больше офис регоператора
Трогательные поздравления в день ангела Ирины 1 октября 2020 года
10:19 01-10-2020
Трогательные поздравления в день ангела Ирины 1 октября 2020 года
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 22
10:19 01-10-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
В какой день октября 2020 подстричься, чтобы привлечь деньги
10:15 01-10-2020
В какой день октября 2020 подстричься, чтобы привлечь деньги
Должен ли быть кассовый аппарат в автобусе с 1 октября 2020
10:15 01-10-2020
Должен ли быть кассовый аппарат в автобусе с 1 октября 2020
День кофе в 2020: Узнайте, как правильно пить кофе в праздник напитка 1 октября
10:11 01-10-2020
День кофе в 2020: Узнайте, как правильно пить кофе в праздник напитка 1 октября
Самый лучший партнер для Девы по знаку зодиака. С кем будут самые крепкие отношения?
10:07 01-10-2020
Самый лучший партнер для Девы по знаку зодиака. С кем будут самые крепкие отношения?
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
10:03 01-10-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!