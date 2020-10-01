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Похороны

Мусульманские похороны в Бердске и Новосибирской области проводит городская служба «Обелиск»

09:57 01.10.2020 Фото: Похоронный дом "Обелиск"
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Похоронная служба «Обелиск» чтит и уважает традиции различных конфессий! Наши специалисты знают все тонкости организации похорон разных вероисповеданий.

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Работаем круглосуточно, захоронения по городу Бердску, НСО , груз 200, кремация

Бердская похоронная служба «Обелиск» предлагает свои услуги по организации похорон усопших, соответствуя предписаниям Ислама: подготовка мусульманских похорон, заказ мест на мусульманском кладбище Новосибирской области, подготовка могилы.

Мусульманские похороны в Бердске и Новосибирской области, довольно непростой комплекс ритуальных обрядов, который требует участия духовного лица. Для организации религиозных обрядов погребения по нормам Ислама, следует обратиться в мечеть. Мусульманские похороны проходят в день кончины. Допускается перевозка усопшего в родной город, страну. Наша ритуальная служба также оказывает услуги по перевозки груза 200, читайте в статье:  «Перевозка Груза 200».

Провести похороны по предписаниям Ислама – священный долг родственников усопшего, отступление от мусульманских традиций, которые очень строги и не прощают пренебрежения законов Шариата, считается смертным грехом.

Городская похоронная служба «Обелиск» уже более 10 лет организует мусульманские похороны.

Мы знаем все традиции и обряды мусульманского захоронения и поможем на всех этапах организации похорон:

  • Организация обряда трехкратного омовения (тахарат) тела усопшего, ритуального обмывания (гусль) и погребального окутывания саваном (Кафанлаш).
  • Сопровождение погребального обряда имамом для чтения намаза. Без погребального намаза, мусульманские похороны считаются не действительными.
  • Подготовка могилы.
  • Проведение всех обычаев и обрядов по Шариату.
  • Приобретение ритуальных принадлежностей: табуты (мусульманский ящик для похорон), покрывала, саван и пр.
  • Облачение в саван по традициям и канонам Ислама.
  • Помощь в оформлении и приобретение места на мусульманском кладбище Новосибирской области.

Большой опыт в сфере мусульманских похорон помогает решать нам самые трудные задачи.

Похоронная служба «Обелиск» чтит и уважает традиции различных конфессий! Наши специалисты знают все тонкости организации похорон разных вероисповеданий.

Узнать подробнее о мусульманских похоронах и вызвать ритуального агента Вы можете по телефону: + 7 913 771 5973.

Источник: Раздел Похоронного дома "Обелиск" на сайте Весь Бердск

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