Отдых для двоих в Рассвете

У нас Вы можете выбрать специальную программу «Романтические выходные» (о ней мы писали чуть ниже) Или просто заехать на пару дней и выбрать понравившееся услуги и процедуры уже на месте .

Да и что может быть лучше, чем приехать с любимым человеком на отдых и получить огромный заряд прекрасного настроения и счастья

Отдых для двоих в санатории



Совместно пережитые положительные эмоции - это то, что может укрепить отношения на долгие годы.

Да и что может быть лучше, чем приехать с любимым человеком на отдых и получить огромный заряд прекрасного настроения и счастья?

Представьте, только Вы вдвоём, а ещё уютный номер, красивая природа, свежий воздух, тишина и отсутствие повседневных забот. И не важно, какое время года за окном



Мы знаем, Вы это заслужили!



У нас Вы можете выбрать специальную программу «Романтические выходные» (о ней мы писали чуть ниже)

Или просто заехать на пару дней и выбрать понравившееся услуги и процедуры уже на месте (проживание + питание по системе «шведский стол»)

Наши менеджеры помогут подобрать для Вас идеальный вариант



Звоните по тел.:









А также пишите к нам в личные сообщения, мы ответим на любые Ваши вопросы



Будьте счастливы и здоровы!

И до новых встреч в «Рассвете»



Источник: Раздел Бердского санатория "Рассвет" на сайте Весь Бердск