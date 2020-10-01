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О больных COVID-19 детях в школах и детсадах рассказала власть Бердска

09:47 01.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах.

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Коронавирус атакует школы

По данным оперативного штаба на 1 октября в школах города Бердска 6 заболевших учеников и 2 учителя.
В детских садах 1 заболевший ребёнок.
Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 10 классов в 5 школах. На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19
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