По данным оперативного штаба на 1 октября в школах города Бердска 6 заболевших учеников и 2 учителя.
В детских садах 1 заболевший ребёнок.
Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 10 классов в 5 школах. На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах.
О больных COVID-19 детях в школах и детсадах рассказала власть Бердска
09:47 01.10.2020
На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах.
По данным оперативного штаба на 1 октября в школах города Бердска 6 заболевших учеников и 2 учителя.
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От редакции
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