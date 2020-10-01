О больных COVID-19 детях в школах и детсадах рассказала власть Бердска

На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах.

Коронавирус атакует школы

По данным оперативного штаба на 1 октября в школах города Бердска 6 заболевших учеников и 2 учителя.

В детских садах 1 заболевший ребёнок.

Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 10 классов в 5 школах. На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах.