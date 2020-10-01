Бердчан бесплатно научат находить жилищных мошенников и самостоятельно продавать квартиры

Для бердчан открываются бесплатные курсы. На них жителей города за 5 дней научат самостоятельно продавать, покупать, обменивать недвижимость, покажут, как распознать мошенника в сфере недвижимости и расскажут о юридических тонкостях.

По итогам ученикам предложат работу со средним заработком от 70 000 рублей в месяц.

«В Бердске много талантливых людей. Они достойны получать больше вне зависимости от их уровня образования или опыта работы. Поэтому каждому успешному ученику мы готовы назначить опытного наставника. Следующие три месяца кандидата ждёт оплачиваемая стажировка. Он будет развиваться, поймёт, его ли это профессия», — говорит Галина Кудишина, руководитель офиса продаж Центрального агентства недвижимости.



Те слушатели, что не захотят работать после обучения, получат полезные навыки. Их научат презентовать себя, отвечать на неудобные вопросы, раскроют, как пользоваться открытыми базами данных, чтобы распознать недобросовестных участников рынка.

Главное качество хорошего риэлтора — уметь разговаривать. Человек, который легко находит с незнакомыми людьми общий язык быстро станет успешным. Риэлтор должен быть настойчивым, стрессоустойчивым, лёгким на подъём и доброжелательным человеком. Способность правильно рассказать о достоинства и недостатках объекта недвижимости придёт со временем.

Центральное агентство недвижимости уже 20 лет обменивает, продаёт и покупает жильё в Сибири. 700 человек персонала в Новосибирске, Кемерове и Барнауле работают, чтобы клиенты могли не просто “совершить операцию с объектом”, а найти свой дом. Если сложить площадь реализованных Центральным квартир, получится 8% жилого фонда Новосибирска. Центральное агентство недвижимости — один из учредителей Новосибирской ассоциации риэлторов и член Российской гильдии риэлторов.

Записаться на бесплатные курсы можно по телефону +7 996 377-81-85.

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