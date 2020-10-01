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Аналог TikTok для школьников придумывают в России

13:30 01.10.2020
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Глава Минпросвещения ранее заявлял, что ведомство совместно с Минцифры разрабатывают программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom.

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В Минпросвещения рассказали о разработке российского аналога TikTok для школьников

Разработка соцсети ведется совместно с Mail.ru Group, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов.
Специальная социальная сеть по аналогии с TikTok с развивающим контентом для учеников российских школ появится в скором времени в стране, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свою ВКС [видео-конференц-связь], сейчас общаемся с использованием Zoom - зарубежного программного обеспечения. А делаем свое, отечественное", - сказал министр, уточнив, что разработка соцсети ведется совместно с компанией Mail.ru Group.

По мнению министра, социальная сеть должна понравиться школьникам. "Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет", - добавил министр в среду во время видеоконференции с учениками из Нижегородской области.

Вместе с тем, как сообщил ТАСС источник, близкий к разработке платформы, речь не идет про создание клона TikTok. "Проект частично будет связан с возможностями социальных сетей в образовательном процессе", - добавил собеседник агентства.

Глава Минпросвещения ранее заявлял, что ведомство совместно с Минцифры разрабатывают программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom. В частности, по его словам, такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Мечта учителя", организованной Российским движением школьников (РДШ). Она запущена в преддверии Дня учителя, педагоги получат не только поздравления, но исполнение заветной мечты.

Источник: ТАСС

мессенджер соцсеть школьник Сергей Кравцов
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