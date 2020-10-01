"Я решил жениться, выходи": О самых глупых "подкатах" рассказали девушки Бердска

Вчера, 30 сентября, бердчанин попросили скинуть "скрины самых тупых подкатов от противоположного пола". Снимки экранов нужно было отправить в социальную сеть "ВКонтакте" в группу "Подслушано в Бердске".
Вот с такого вопроса решил начать общение мужчина с Катериной.
- Я решил жениться, выходи.
- Мне 37.
- И?
- Давай.
- Что?
- Детей будем делать.
- Понятно, пока.
- Ладно. Как решишься - звони. Я тебе сделал предложение.
Подписчик "Подслушано в Бердск" считает, что не имеет значения, как знакомится с тобой человек. Из-за желания понравится, люди часто кажутся теми, кем не являются.
- Может оказаться наоборот: подкатил красиво, а в жизни окажется плохим человеком, так что, давайте людям шанс и больше общайтесь вживую, а не в сети!