"Я решил жениться, выходи": О самых глупых "подкатах" рассказали девушки Бердска

Что важнее, красивый подкат или душевные качества человека , в итоге выяснил мужчина.

После снятия карантинных мер молодые люди активно знакомятся в сети

Вчера, 30 сентября, бердчанин попросили скинуть "скрины самых тупых подкатов от противоположного пола". Снимки экранов нужно было отправить в социальную сеть "ВКонтакте" в группу "Подслушано в Бердске".

Вот с такого вопроса решил начать общение мужчина с Катериной.

- Я решил жениться, выходи.



- ?- Мне 37.- И?- Давай.- Что?- Детей будем делать.- Понятно, пока.- Ладно. Как решишься - звони. Я тебе сделал предложение.

Подписчик "Подслушано в Бердск" считает, что не имеет значения, как знакомится с тобой человек. Из-за желания понравится, люди часто кажутся теми, кем не являются.

- Может оказаться наоборот: подкатил красиво, а в жизни окажется плохим человеком, так что, давайте людям шанс и больше общайтесь вживую, а не в сети!