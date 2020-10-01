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"Я решил жениться, выходи": О самых глупых "подкатах" рассказали девушки Бердска

13:45 01.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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Что важнее, красивый подкат или душевные качества человека , в итоге выяснил мужчина.

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Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Вчера, 30 сентября, бердчанин попросили скинуть "скрины самых тупых подкатов от противоположного пола". Снимки экранов нужно было отправить в социальную сеть "ВКонтакте" в группу "Подслушано в Бердске".

Вот с такого вопроса решил начать общение мужчина с Катериной.
- Я решил жениться, выходи.

- ?
- Мне 37.
- И?
- Давай.
- Что?
- Детей будем делать.
- Понятно, пока.
- Ладно. Как решишься - звони. Я тебе сделал предложение.

Подписчик "Подслушано в Бердск" считает, что не имеет значения, как знакомится с тобой человек. Из-за желания понравится, люди часто кажутся теми, кем не являются.

- Может оказаться наоборот: подкатил красиво, а в жизни окажется плохим человеком, так что, давайте людям шанс и больше общайтесь вживую, а не в сети!

знакомства подкаты любовь свидания социальные сети
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