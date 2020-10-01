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Отправят в тюрьму дочь миллионера за связи с секс-культом NXIVM

13:15 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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Среди задержанных, в частности, была известная американская актриса Эллисон Мэк, исполнившая роль Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля".

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Дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом

Дочь бывшего главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр приговорена в США к шести годам и девяти месяцам тюрьмы после признания вины по делу о мошеннических операциях в рамках участия в секс-культе NXIVM, сообщает телеканал CNN.
Ранее Клэр Бронфман призналась в том, что укрывала человека, который проживал в стране нелегально для неоплачиваемого "труда и услуг". Она также сообщила, что проводила мошеннические операции с кредитными картами от лица Кита Раньера, главы NXIVM.
В среду федеральный суд в Бруклине приговорил 41-летнюю Бронфман к 81 месяцу тюрьмы, в то время как прокуратура рекомендовала только 60 месяцев заключения. Последние два года дочь миллиардера находилась под домашним арестом.

В 2018 году были задержаны шесть человек за участиев в NXIVM. Среди задержанных, в частности, была известная американская актриса Эллисон Мэк, исполнившая роль Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля". Она признала свою вину и в настоящее время ожидает вынесения приговора.

NXIVM была основана в во второй половине 1990-х годов и занималась "тренингами по самосовершенствованию". Прокуроры, занимающиеся расследованием деятельности организации, ранее заявили, что лидер организации Кит Ранье был мошенником и создал себе гарем из женщин. Обвинение пришло к выводу, что женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, содержали на голодной диете и вымогали деньги. От женщин также требовали предоставить фото в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если они порвут с организацией в будущем.

канада миллиардер секс-культ
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