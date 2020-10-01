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«Я не подвержен риску заражения COVID, как и мои дети»: Илон Маск отказался прививаться от коронавируса

12:30 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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Миллиардер сообщил, что его не беспокоит заражение вирусом, которым на сегодняшний день заразились более 7 миллионов человек в США.

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Илон Маск заявил, что не получит вакцину от коронавируса

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в понедельник, что не получит вакцину от коронавируса, если и когда она станет доступна.

Мощный миллиардер сообщил, что его не беспокоит заражение вирусом, которым на сегодняшний день заразились более 7 миллионов человек в США.

Когда во время эпизода подкаста New York Times «Sway» его спросили, получит ли он вакцину, Маск сказал: «Я не подвержен риску COVID, как и мои дети».

Маск открыто заявлял об ограничениях в отношении COVID-19 с ранних стадий пандемии, даже сравнивая приказы о карантине с домашним арестом.

«Откройте с осторожностью и соответствующей защитой, но не помещайте всех де-факто под домашний арест», - написал он в апреле.

В ходе интервью Маск утверждал, что вместо того, чтобы выполнять общенациональные приказы о сохранении дома, «всех, кто подвергается риску, следует помещать в карантин до тех пор, пока ураган не пройдет».
Маск добавил: «По сути, правильнее было бы не ограничивать всю страну».

Он также утверждал, что блокировки - это «безвыходная ситуация».

Если бы сотрудник начал беспокоиться о том, что он может подвергнуть свою семью заражению вирусом, если бы пришел на работу, Маск просто сказал бы им «оставаться дома».
Если это произойдет, Маска спросили, чувствует ли он себя обязанным платить им.

Он отказался отвечать и при дальнейших давлениях пригрозил прекратить интервью.

«Кара, я не хочу вступать в дебаты о COVID и этой ситуации», - сказал Маск ведущей Каре Свишер. «Давай просто пойдем дальше».

Источник: foxbusiness.com

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия Илон Маск
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