Гороскоп на 2 октября для каждого знака зодиака: Весам звезды не рекомендуют решать финансовые вопросы

Спокойный день наступает у Рыб. Этот день едва ли ознаменуется важными событиями, но в то же время может случиться то, чего вы давно ждали.

Астропрогноз на 2 октября

От Овнов этот день требует предельной осторожности. Ваши деловые контакты нужно перевести в мирное русло, особенно с женщинами, которые занимают более высокое положение. Обратите внимание на свои отношения с подругами, возможно, вы увидите в них элементы нездоровой конкуренции.

Благоприятный день складывается у Тельцов для заключения сделок и коммерческой деятельности. Ваше деловое чутье будет безошибочным. Сегодня денежные поступления окажутся несколько выше ожидаемых. Этот день могут омрачить разногласия с союзниками и долгие споры о планах на будущее.

В первой половине дня Близнецам придется много и плодотворно поработать. Вам будут интересны дела, требующие внимания. Вы справитесь со всем очень быстро и получите немало ценной информации. Благоприятна сегодняшней финансовой картине, во второй половине дня у вас появится шанс неплохо заработать.

Ракам не стоит ждать от этого дня чего-то особенного, он принесет, скорее всего, вместо приятных событий только волнения и тревоги. Вы можете поссориться с коллегами, ваши отношения на работе пострадают из-за напряженной атмосферы. Не стоит что-то предпринимать, настроение сегодня во многом объяснит влияние негативных тенденций.

Львам сегодня удастся добиться серьезных успехов в работе. Постарайтесь сосредоточиться на поиске помощников и единомышленников. День создания крепких союзов и начала работы над совместными проектами, которые в будущем принесут хорошую прибыль. Можете начать работу в новой руководящей должности.

У Дев сегодня возможны неудачи в работе и серьезные проблемы. В середине этого дня особенно сильным будет влияние негативных тенденций. В это время лучше ничего важного не предпринимать. Вас будут критиковать люди, с которыми вы совсем недавно отлично ладили.

Весам сегодня звезды не рекомендуют решать финансовые вопросы и заниматься коммерческой деятельностью. Не стоит сегодня также делать крупные покупки. Любые ваши проекты осуществляйте только при поддержке надежных и проверенных партнеров. Этот день совсем не подходит для сотрудничества с новыми людьми.

Скорпионам следует обдумать свои планы на будущее и поставить перед собой новые цели. Сегодняшний день хорошо подходит для обсуждения разных вопросов делового характера, для оценки новых проектов. Все сложные и запутанные дела лучше отложите на последующие дни. Посвятите вторую половину этого дня общению с близкими людьми.

Подходящий день для получения прибыли наступает у Стрельцов. Но сегодня в работе над новыми долгосрочными проектами у вас могут возникнуть затруднения. Ваши деловые переговоры должны пройти неплохо, постарайтесь отбросить эмоции и настроиться на конструктивный лад. В этот день вам придется иметь дело с разными людьми.

Козерогам многое будет даваться непросто. Проявите настойчивость, благодаря ей вы обязательно добьетесь поставленных целей. Ваше умение правильно выбирать союзников будет очень полезным для вас. Будьте готовы к денежной награде за проделанную ранее работу. Ссор сегодня не возникнет, но ваши родственники будут недовольны.

Задуманное Водолеями в этот день едва ли удастся осуществить. Но немного позже вы все- таки сможете добиться того, на что рассчитывали. Будьте готовы максимально быстро реагировать на важные перемены в окружающем мире. Сегодня, возможно, вы получите важные известия, которые будут касаться вашей работы или коммерческих проектов.

Спокойный день наступает у Рыб. Этот день едва ли ознаменуется важными событиями, но в то же время может случиться то, чего вы давно ждали. Стоит сегодня прислушиваться к разговорам окружающих, у вас появится сегодня шанс почерпнуть очень полезную для вас информацию. День очень благоприятный для начала учебы.

Источник: izvmor.ru