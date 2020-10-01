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Прекратить огонь в Карабахе призвали Путин и Макрон

12:47 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями.

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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Как отметили в Кремле, главы двух государств "обстоятельно осудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями.
Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. "Отмечена безальтернативность урегулирования нагорно-карабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, лидеры России и Франции вновь обсудили ситуацию в Белоруссии, при этом Путин подтвердил "принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти".

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. При этом конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Протесты в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

Источник: РИА Новости

военные действия война. Нагорный Карабах президент Эммануэль Макрон
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