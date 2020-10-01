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Причину смерти убитой жены главврача Искитима Людмилы Кайгородовой устанавливает судмедэкспертиза

20:53 01.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Из архива Кайгородовых
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Эксперты в том числе сделают выводы, пытали ли 66-летнюю женщину перед смертью. Известно, что на голове у нее имелись травмы, а на теле — рана от колюще-режущего предмета.

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Людмилу Кайгородову нашли мертвой 27 сентября 2020 в собственном доме

Результатов судебно-медицинской экспертизы по убийству супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой пока нет. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" стало известно 1 октября.

Следователи ждут выводы экспертов о причинах смерти 66-летней женщины, сообщили в Следственном комитете. Это может повлиять на ход расследования и обвинение. Экспертиза подтвердит или опровергнет предположение о том, что погибшую перед смертью пытали, чтобы получить информацию о месте хранения неких ценностей.

Напомним, что расследование резонансного и дерзкого убийства передали в особый отдел управления СКР по Новосибирской области из Искитимского следственного отдела. Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход расследования громкого уголовного дела под личный контроль.

30 сентября Людмилу Кайгородову похоронили в Искитиме. Прощаться с ней пришли сотни людей, в памяти которых она навсегда останется прекрасных врачом и человеком, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Убитой ее нашел супруг Алексей Кайгородов, вернувшийся 27 сентября с охоты. СК сообщал, что она была связана, на голове имелись травмы, а на теле — рана от колюще-режущего предмета.

Неизвестные преступники похитили из частного дома Кайгородовых деньги, золотые украшения и верхнюю одежду, сообщал "Курьер. Среда. Бердск" руководитель отдела СКР по Искитимскому району Борис Монаенков. Предположительно, злоумышленники проникли в дом через окно первого этажа, открутив крепление одного из звеньев забора из профнастила.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 105 - убийство, сопряженное с разбоем. Статья предполагает наказание вплоть до пожизненного.

пытали судмедэкспертиза убийство уголовное дело Людмила Кайгородова
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