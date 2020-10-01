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О переброске в Карабах иностранных наемников заявил МИД России

13:01 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона, — добавили в МИД России.

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По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков

По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона.

Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.

Источник: mid.ru

боевик военный конфликт Нагорный Карабах наемник
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