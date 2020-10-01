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77 новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 1 октября в Новосибирской области

13:17 01.10.2020
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Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.

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Еще 51 человек вылечился от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 1 октября в регионе выявлено 13 229 случаев COVID-19 (+82 за минувшие сутки), в том числе у 792 детей. 12 022 пациента выписаны с выздоровлением (+49 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 60 лет, 80 лет и 88 лет, и женщина, ей было 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека.

В отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.

Госпитализированы 29 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 679.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 611 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделан 530 161 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 519 жителей региона, 44 626 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 002 обращения, госпитализированы 27 человек.

за сутки зараженные коронавирус
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