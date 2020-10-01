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Поймали убийц супруги главврача Искитима Людмилы Кайгородовой? СК ответил 1 октября 2020

13:32 01.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Круг подозреваемых у следствия определен, отрабатываются все версии и мотивы дерзкого преступления. Следственный комитет просит о содействии возможных очевидцев.

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Дом Кайгородовых, где произошло убийство, стоит последним на тихой искитимской улочке

Следственный комитет по Новосибирской области продолжает расследование жестокого убийства супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кагородовой. Жестокое преступление совершено в частном доме Кайгородовых на ул. Набережной в Искитиме, вероятно, в ночь на 27 сентября 2020 года.

Задержать убийц и грабителей по горячим следам не удалось. Между тем, как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Искитимского отдела СК Борис Монаенков, определен круг лиц, возможно, причастных к совершению преступления.

На утро 1 октября подозреваемые еще не задержаны, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Напомним, что уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Новосибирской области.

30 сентября Людмилу Тимофеевну похоронили на искитимском кладбище. Попрощаться с ней пришли сотни человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Кровавая расправа

Мертвой и связанной нашел свою супругу 27 сентября Алексей Кайгородов, вернувшись с охоты. По версии следствия, преступники проникли в коттедж Кайгородовых через окно на первом этаже. Вероятно, жертву пытали, добиваясь указания места, где лежат ценности. Впрочем, как сказал руководитель отдела СКР по Искитимскому району Борис Монаенков, о пытках может сказать только экспертиза, результаты которой станут известны позже. На 1 октября выводов экспертов пока нет, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

По факту жестокого преступления 27 сентября следователи СКР возбудили уголовное дело по п. «з», ч 2. ст. 105 «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом».

— Следственная группа, выехав на место, обнаружила, что в период времени с 26 по 27 сентября неустановленные лица проникли в частный дом через окно на первом этаже, связали хозяйку и похитили с места происшествия денежные средства и материальные ценности. Орудием убийства был какой-то колюще-режущий предмет, его мы на месте не обнаружили. Женщина была связана бельевыми веревками. У нее обнаружили телесные повреждения и ножевое ранение, — прокомментировал Борис Монаенков.

По его словам, у следствия имеется ряд версий, которые в настоящее врем отрабатываются. Преступление он назвал дерзким и резонансным. Есть круг подозреваемых, который отрабатывают следователи.

Между тем, СК ищет автомобилистов с видеорегистраторами, на которые могли попасть убийцы.

— Просим откликнуться водителей транспортных средств, проезжавших в период времени с 21 часа 26 сентября 2020 года и позднее около места совершения преступления, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, — сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

В СК просят всех проживающих в районе места совершения преступления и заметивших что-то необычное связаться со следователями.

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