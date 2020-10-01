Поймали убийц супруги главврача Искитима Людмилы Кайгородовой? СК ответил 1 октября 2020

Круг подозреваемых у следствия определен, отрабатываются все версии и мотивы дерзкого преступления. Следственный комитет просит о содействии возможных очевидцев.

Дом Кайгородовых, где произошло убийство, стоит последним на тихой искитимской улочке

Следственный комитет по Новосибирской области продолжает расследование жестокого убийства супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кагородовой. Жестокое преступление совершено в частном доме Кайгородовых на ул. Набережной в Искитиме, вероятно, в ночь на 27 сентября 2020 года.

Задержать убийц и грабителей по горячим следам не удалось. Между тем, как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Искитимского отдела СК Борис Монаенков, определен круг лиц, возможно, причастных к совершению преступления.

На утро 1 октября подозреваемые еще не задержаны, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Напомним, что уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Новосибирской области.

30 сентября Людмилу Тимофеевну похоронили на искитимском кладбище. Попрощаться с ней пришли сотни человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Кровавая расправа

Мертвой и связанной нашел свою супругу 27 сентября Алексей Кайгородов, вернувшись с охоты. По версии следствия, преступники проникли в коттедж Кайгородовых через окно на первом этаже. Вероятно, жертву пытали, добиваясь указания места, где лежат ценности. Впрочем, как сказал руководитель отдела СКР по Искитимскому району Борис Монаенков, о пытках может сказать только экспертиза, результаты которой станут известны позже. На 1 октября выводов экспертов пока нет, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

По факту жестокого преступления 27 сентября следователи СКР возбудили уголовное дело по п. «з», ч 2. ст. 105 «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом».

— Следственная группа, выехав на место, обнаружила, что в период времени с 26 по 27 сентября неустановленные лица проникли в частный дом через окно на первом этаже, связали хозяйку и похитили с места происшествия денежные средства и материальные ценности. Орудием убийства был какой-то колюще-режущий предмет, его мы на месте не обнаружили. Женщина была связана бельевыми веревками. У нее обнаружили телесные повреждения и ножевое ранение, — прокомментировал Борис Монаенков.

По его словам, у следствия имеется ряд версий, которые в настоящее врем отрабатываются. Преступление он назвал дерзким и резонансным. Есть круг подозреваемых, который отрабатывают следователи.

Между тем, СК ищет автомобилистов с видеорегистраторами, на которые могли попасть убийцы.



— Просим откликнуться водителей транспортных средств, проезжавших в период времени с 21 часа 26 сентября 2020 года и позднее около места совершения преступления, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, — сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

В СК просят всех проживающих в районе места совершения преступления и заметивших что-то необычное связаться со следователями.