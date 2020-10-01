2 октября состоится комплексная тренировка по оповещению населения Бердска с включением электросирен и речевым сообщением. Такие тренировки пройдут по всему региону. Включение сирен запланировано на 10.35. В это же время тренировка с включение сирен пройдет и в других городах Новосибирской области. Горожан просят не пугаться и сохранять спокойствие.
Взвоют сирены 2 октября 2020 в Бердске
15:45 01.10.2020
Горожан просят не пугаться и сохранять спокойствие.
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