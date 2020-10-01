Самую дешевую и самую дорогую в обслуживании машину назвали в России

Аналитики «Яндекса» подсчитали, сколько денег ежемесячно уходит на новую машину в течение трех лет после покупки. В общей сложности в исследовании участвовали 116 отечественных и зарубежных моделей в популярных комплектациях.

За три года стоимость машин падает более чем на треть

Дешевле всего обходится владельцам LADA Granta — в 13 тыс. рублей в месяц.

«Почти у всех изученных машин самая большая статья расходов — амортизация, в среднем на нее приходится 53 % потерь. На втором месте — каско (22 %). Затраты на топливо оказались на третьем месте — 13 %, исходя из среднего для России годового пробега», — говорится в отчете.

Расходы на ремонт, парковку и возможные штрафы в стоимость владения не закладывались, так же как и проценты по кредиту на покупку машины.

Согласно статистике, Datsun on-DO и модель «Нивы» — «ВАЗ 2121» заняли второе и трое место в списке самых дешевых по владению автомобилей в России.

Владение машиной дороже всего обходится Mercedes-Benz G-класса AMG, отметили аналитики компании. Машина стоит 17,4 млн рублей, при этом — в месяц ее владелец потеряет примерно 357 тыс. рублей, из них 272 тыс. на амортизации.

Отмечается, что чем дороже автомобиль, тем ниже доля затрат на техобслуживание, ОСАГО и особенно на топливо. Так, у владельцев десяти самых дешевых машин на топливо уходит в среднем 5,4 тыс. рублей в месяц, это треть от общей суммы расходов.

Владельцы же десяти самых дорогих заправляются в среднем на 5,8 тыс. рублей в месяц, но для них это составляет всего 4 % от всех затрат.

«За три года стоимость машин падает более чем на треть, за пять лет — примерно вдвое. Самое сильное снижение происходит в первый год, в среднем на 18 %. Дорогие машины теряют в цене быстрее», — заключили в пресс-службе «Яндекса».

Источник: Известия