Ударил несколько раз ножом в шею попутчик автолюбителя из Бердска

Раненый мужчина находится в реанимации.

Нападение на бердчанина произошло вчера около полудня. Увидев голосующего на дороге со стороны СНТ «Ветеран-2» молодого мужчину, 60-летний бердчанин решил подвезти его до города. По дороге разговорились, и попутчик попросил у водителя иномарки мобильный телефон, чтобы позвонить девушке. Добрый бердчанин и тут не отказал.

Разговор с девушкой был долгим и позже перешёл в спор. Возможно, как рассказала начальник Следственного отдела бердской полиции Ирина Кожакина, мужчина сделал замечание попутчику, но тот неожиданно выхватил нож и несколько раз ударил водителя в шею. После этого выскочил из машины.

Раненый мужчина, как пояснила Ирина Владимировна, самостоятельно добрался до своей работы, откуда его коллега довёз до больницы. Раны оказались довольно серьёзные: мужчина лежит в реанимации городской больницы.

По номеру телефона девушки, с которой разговаривал попутчик, удалось выяснить личность нападавшего. К вечеру его задержали у себя дома в Новосибирске. Ранее он был судим за кражи. Следователю он рассказал, что подвозивший водитель напал первым и стал бить его, а молодой мужчина вынужденно защищался. Опросить пострадавшего пока не удалось в связи с его тяжёлых состоянием.