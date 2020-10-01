За преступлением стоял Путин, рассказал в первом интервью после комы Навальный

Навальный дал первое интервью после комы и рассказал, кто стоит за его отравлением

Немецкий журнал Spiegel взял первое интервью с Алексеем Навальным после его выписки из клиники «Шарите», где политик проходил лечение после отравления. Интервью проходило в главном офисе Spiegel в Берлине. Как пишут журналисты, Навальный говорил почти два часа и рассказал, кого подозревает в покушении на себя.

«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», — цитирует Spiegel Навального. Политик также объявил, что вернется в Россию: «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!»

По словам журналистов, оппозиционера круглосуточно сопровождают телохранители. «На первый взгляд, не видно, что этот человек несколько дней находился в коме и мог умереть. Однако, когда он наливает себе воды из бутылки, ему это удается с трудом, так как сильно дрожат руки», — говорится в публикации.

Сам текст интервью пока не доступен. Он будет опубликован в журнале Spiegel в пятницу, а также в издании по подписке сегодня утром.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику «Шарите». Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Несколько недель политик провел в коме. 23 сентября оппозиционера выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.