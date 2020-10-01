Сегодня зажгут «пушкинские» фонари в городском парке Бердска

В рамках реализации второго этапа благоустройства в парке было установлено 25 светильников в классическом стиле.

— К вечеру электрики должны закончить все работы по подключению как верхнего, так и декоративного освещения, — сообщил «Свидетелю» Артем Новиков, генеральный директор компании «РСУ «Сибирь», выигравшей аукцион. – Пока все идет по плану.

Если не будет сбоев, не случится никаких непредвиденных обстоятельств, прогуляться с комфортом в одном из главных мест отдыха горожан станет возможно уже сегодня, 1 октября.

Напомним, на реконструкцию городского парка, которая началась 23 апреля из федерального бюджета было потрачено 37 млн рублей.