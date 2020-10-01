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Голого и пьяного мужчину сняли с поезда в Забайкалье

16:00 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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В отношении нетрезвого мужчины были составлены два административных протокола за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

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Голого пассажира сняли с поезда в Забайкалье

Полицейские высадили из поезда Приаргунск — Чита пьяного мужчину, который спал на своём месте полностью голым, сообщили ИА «Чита.Ру» 1 октября в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
«Ночью в дежурную часть Борзинского линейного отдела поступила информация о том, что к пассажирскому поезду требуется наряд полиции. Помощь транспортных полицейских понадобилась пассажирам одного из вагонов, в котором от станции Урулюнгуй следовал 36-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения и спал на своём месте полностью без одежды – на это пассажиры и пожаловались», — говорится в сообщении.

В отношении нетрезвого мужчины были составлены два административных протокола за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. Максимальные санкции обеих статей КоАП предусматривают арест на 15 суток.

Источник: chita.ru

голый пассажир поезд
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