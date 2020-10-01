Во лжи о вакцинах против Covid-19 обвинил Россию британский генерал Ник Картер

Их «дезинформационные материалы» предназначены для распространения в социальных сетях в группах противников вакцинации, добавил Картер

В британской армии уже действует 77-я бригада — подразделение по борьбе с пропагандой и дезинформацией

Россия стремится дестабилизировать ситуацию в странах по всему миру, распространяя дезинформацию о вакцинах против коронавируса, которая быстро распространяется в социальных сетях, предупредил глава вооруженных сил.

Генерал сэр Ник Картер (Nick Carter), начальник Генерального штаба министерства обороны, заявил, что пропагандистская тактика отражает стратегию «политической войны», которую агрессивно проводят Пекин, а также Москва, и которая «направлена на подрыв сплоченности» на Западе.

Выступая с речью в аналитическом центре Policy Exchange, высокопоставленный представитель генералитета обвинил «противников-автократов» в «манипулировании информационной средой» с тем, чтобы использовать кризис, вызванный пандемией Covid-19, для извлечения стратегической выгоды — включая «пророссийскую политику вакцинации».

Их «дезинформационные материалы» предназначены для распространения в социальных сетях в группах противников вакцинации, добавил Картер. При этом он привел пример такой дезинформации, обнаруженную ранее этим летом австралийскими исследователями, которая мгновенно распространялась с территории Украины.

В июле на сайтах пророссийской самопровозглашенной Луганской народной республики, расположенной на востоке Украины, был размещен фейковый пресс-релиз. В нем была предоставлена ложная информация о том, что США провели испытания вакцины на украинских добровольцах, некоторые из которых умерли.

Такие испытания вообще никогда не проводились, но ложная информация распространялась на нескольких языках, в том числе в известной австралийской группе противников вакцинации в «Фейсбуке», несмотря на многочисленные попытки проверить приведенные факты на достоверность и опровергнуть их.

Картер, выступая с политической речью, произнесенной в присутствии сидевшего рядом с ним министра обороны Бена Уоллеса (Ben Wallace), что бывает нечасто, заявил, что это является примером «цифрового авторитаризма» наряду с общеизвестными кибер-и хакерскими атаками, проводимыми Кремлем.

Он добавил, что аналогичную тактику использует Китай, где «китайская коммунистическая партия создает будущее массовой слежки», а также классификации и мониторинга отдельных лиц в соответствии с тем, как они ведут себя в интернете.

Эта речь прозвучала в преддверии проводимого раз в пять лет комплексного анализа оборонной и внешней политики. Как ожидается, по результатам этого анализа Великобритания попытается активнее наращивать силы и средства, необходимые для противодействия противнику в киберпространстве и противостояния радио- и радиотехнической разведке противника в соответствии с существующим мнением, согласно которому Великобритания уже вовлечена в постоянный незначительный конфликт с авторитарными противниками.

В британской армии уже действует 77-я бригада — подразделение по борьбе с пропагандой и дезинформацией. Но военные, как обычно, ничего не говорят о масштабах своей деятельности, и особых конкретных сведений о том, как Великобритания будет реагировать на эти действия, Картер в своей речи не привел.

По словам высокопоставленных источников в Министерстве обороны, расширение возможностей Великобритании в ведении информационной войны «не будет означать существенного увеличения расходов», и предусматривает, в частности, более тесный обмен разведданными и информацией с рядом союзников. «Связанные с этим затраты невелики», — сказали они.

Такие страны, как Россия и Китай, заявил Картер, «рассматривают сложившуюся стратегическую обстановку как непрерывную борьбу, в которой используются невоенные и военные инструменты, не ограниченные различием между миром и войной».

Генерал добавил: «Их цель состоит в том, чтобы победить, не вступая в войну — выполнить свои задачи, сломив нашу силу воли, используя атаки, не доходя до того порога, который предусматривал бы ответ в виде военных действий».

Летом Британия обвинила российских хакеров, финансируемых государством, в совершении атак на компьютерные системы исследовательских лабораторий в Великобритании, США и Канаде, которые занимаются разработкой вакцины против коронавируса, с явным намерением украсть результаты исследований.

Представители разведки заявили, что хакеры состояли в группе под названием APT29, в различной степени связанной с российскими спецслужбами ФСБ или СВР, и совершали кибератаки, которые министр иностранных дел Доминик Рааб (Dominic Raab) назвал «совершенно недопустимыми».

В рамках ответных действий со стороны Министерства обороны Картер обнародовал военную доктрину, получившую название «комплексная оперативная концепция» (Integrated Operating Concept). Согласно этой концепции, признается необходимость «противостояния на уровне ниже порога войны с целью сдерживания развязывания войны», чтобы помешать «противникам достичь своих целей с использованием стратегий свершившегося факта».

Источник: inosmi.ru