Вывез ночью жену на кладбище и заставил рыть себе могилу 52-летний ревнивец

Мужчина вывез ночью жену на кладбище и заставил рыть себе могилу, узнав о ее неверности

В городе Вольск Саратовской области вынесен приговор суда 52-летнему мужчине, который ранил 44-летнюю жену отверткой.

Как сообщает портал «Вольск.ру», знакомые рассказали подсудимому о неверности его супруги. Женщина якобы пришла на центральный рынок, и в состоянии алкогольного опьянения изменила мужу с дворником.

Вернувшись домой, обвиняемый застал возлюбленную за употреблением алкоголя. Мужчина присоединился к застолью, а затем начал расспрашивать ее об измене. Вольчанка ответила супругу, что ничего не помнит о случившемся. Супруги весь вечер разговаривали на повышенных тонах, а в 21 час муж предложил жене прокатиться на машине.

Примерно в десять часов вечера они прибыли на кладбище, где вольчанин дал своей благоверной саперную лопату и заставил копать себе могилу. При этом, он продолжал выяснять изменяла ли ему женщина, но та не сознавалась.

В какой-то момент обвиняемый взял в руку отвертку, и женщина стала просить у него прощения. Приняв извинения супруги за признание в неверности, он вонзил ей отвертку в бок, после чего повез в районную больницу. В медицинском учреждении у пострадавшей диагностировали проникающее ранение с повреждением желудка и печени.

Приехав домой, подсудимый рассказал о случившемся дочери.

Против вольчанина было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Вину он признал и раскаялся в содеянном.

Интернет-ресурс уточняет, что на суде пострадавшая рассказала, что тем вечером они с мужем приехали на кладбище накопать земли для цветов, где она случайно упала на отвертку. Суд к показаниям гражданки отнесся скептически.

Обвиняемого приговорили к двум годам условно. Ему также предстоит выплатить в пользу ФОМС 8 410 рублей за лечение супруги в стационаре.