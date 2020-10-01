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Кто из туристов получит кэшбэк в России, стало известно

17:30 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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На сайте правительства отмечается, что в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

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Правительство утвердило правила реализации второй распродажи туров по России с кэшбеком

Правительство РФ утвердило правила реализации второго этапа распродажи туров по России с кэшбеком, соответствующий документ размещен на официальном портале кабмина.
Программа кэшбека на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком.

Как следует из текста правил проведения второго этапа акции, размещенных на официальном портале правительства, ее условия изменились по сравнению с первым этапом.

Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы, но только российские юрлица. Отмечается, что даты начала и окончания продаж туруслуг с кэшбеком будут позднее объявлены Ростуризмом.

"Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев", — отмечается в документе.

Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей).

Как и на первом этапе, туры с кэшбеком можно будет купить на портале мирпутешествий.рф, который переадресует туристов на сайты туроператоров и отелей, участвующих в программе.

По-прежнему приобрести туры с кэшбеком можно только онлайн с помощью карты "Мир", зарегистрировав ее для участия в бонусной программе. Кэшбек на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

кэшбек путевка туризм
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